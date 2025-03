Misschien komt er toch een iPhone zonder een oplaadpoort. Dat terwijl Apple eerst nog had besloten het niet te doen vanwege de EU-wetgeving.

EU: Apple mag een iPhone zonder oplaadpoort maken

Als het goed is komen er dit jaar weer vier nieuwe iPhones uit, waarvan één hele nieuwe. De iPhone 17 Air wordt een gloednieuw model en de dunste iPhone ooit. Volgens geruchten had Apple verder overwogen om dit toestel geen oplaadpoort te geven. Voor het opladen van deze iPhone zou je dan altijd zijn aangewezen op draadloos opladen.

Apple had uiteindelijk besloten om toch niet voor deze oplossing te gaan. Speculaties denken dat het onder andere komt door de EU-wetgeving. Sinds 28 december 2024 moeten alle nieuwe kleine elektronische apparaten die in de Europese Unie worden verkocht voorzien zijn van een usb-c poort.

De EU hoopt daarmee om de berg met elektronisch afval te verkleinen. Vanwege de onzekerheid die gepaard ging met deze wetgeving heeft Apple waarschijnlijk het zekere voor het onzekere genomen en krijg de iPhone 17 Air een usb-c oplaadpoort.

Maar de Europese Unie heeft onlangs opheldering gegeven. Federica Miccolli (dit is de persvoorlichter van de EU) heeft gezegd dat een apparaat alleen usb-c moet hebben als het ook daadwerkelijk over een oplaadpoort beschikt. Het is dus niet verplicht om een oplaadpoort (al dan niet met usb-c) te hebben. Een iPhone zonder oplaadpoort is dus geen probleem voor de Europese Unie.

Waarschijnlijk gaat Apple het nu niet meer veranderen bij de iPhone 17 Air. Maar dat betekent wel dat niets Apple nog in de weg staat om toekomstige iPhones niet meer van een oplaadpoort te voorzien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de iPhone 17 Air

De iPhone 17 komt in vier varianten: de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de iPhone 17 Air. Hiervan is de iPhone 17 Air een heel nieuw toestel. Deze iPhone krijgt een aantal functies van de iPhone 16 Pro, zoals ProMotion en de cameraregelaar. Maar volgens geruchten wordt dit ook een van de dunste iPhones ooit. De verwachting is dat deze iPhone slechts 5,5 mm dik wordt.

Apple heeft de iPhone 17 Air nog niet uitgebracht, het is de verwachting dat de telefoon in september 2025 wordt aangekondigd. Dan weten we ook zeker welke prijzen de volgende iPhone krijgt.

De iPhone 17 Air vervangt de Plus-versie. De prijs zal daarom ongeveer hetzelfde zijn (zo’n 1100 euro), maar je gaat ook wat onderdelen missen die de iPhone 16 Plus wel heeft. Zo krijgt de iPhone 17 Air onder andere maar één cameralens op de achterkant.