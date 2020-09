Deze smartphone laat zien hoe de iPhone van de notch af kan komen

Sinds de iPhone X heeft de iPhone een voorkantvullend scherm, op een kleine inkeping voor de Face ID-camera na. Het Chinese smartphonemerk ZTE laat nu zien hoe Apple deze in de toekomst ook onder het scherm kan stoppen.

ZTE onthult smartphone met frontcamera onder scherm

De Axon 20 5G van het Chinese ZTE geeft ons een mogelijke blik in de toekomst van de iPhone. Zonder gebruik te maken van een notch of ‘gaatje’ in het scherm zit de 32 selfiecamera volledig onder het display verwerkt.

Daardoor heeft de smartphone een echt voorkantvullend display van 6,92 inch, een stuk groter nog dan de iPhone 11 Pro Max. Bovenin zit de frontcamera verstopt onder een stukje scherm dat gemaakt is van transparant materiaal. Daar zie jij als gebruiker (als het goed is) niks van: volgens ZTE is het scherm rond de camera net zo helder als de rest van het display.

Om selfies er toch goed uit te laten zien, werkt de camera samen met speciale software die op iedere foto de kleur en andere invloed van het scherm compenseert. Deze samenwerking tussen de hard- en software moet er volgens ZTE voor zorgen dat je op foto’s niet ziet dat ze in werkelijkheid door een scherm heen zijn genomen.

Toekomstmuziek voor de iPhone

Als we naar de geruchten en ingediende patenten van Apple kijken, zal ook de iPhone vroeg of laat afscheid nemen van de inkeping in het scherm. Al sinds de komst van de iPhone X in 2017 zijn de meningen verdeeld over de notch: het lijkt dan ook een noodzakelijk kwaad tot het bedrijf een alternatief heeft gevonden dat meer ruimte voor het scherm mogelijk maakt.

Dat zal in 2020 in ieder geval nog niet gebeuren. De vier iPhone 12-modellen die eind september of begin oktober worden onthuld, krijgen wederom een iPhone X-achtig scherm. Wel wordt het design aangepast met vlakkere randen dat meer aan de iPhone 5 doet denken. Het zal dus nog zeker een jaar duren tot Apple iets aan de notch gaat doen.