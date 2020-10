Al jaren horen we over Apples ambitie om een ‘poortloze’ iPhone uit te brengen. Met de introductie van MagSafe is die ambitie ineens een stuk concreter geworden.

Een iPhone zonder oplaadpoort, niet meer ondenkbaar

Een iPhone zonder oplaadpoort klinkt als de ultieme droom van Apple: een smartphone zonder gekke inkeping in de rand, zodat het toestel een nog strakker design kan krijgen. Het klonk tot vorige week vooral als toekomstmuziek.

Hoewel je iPhones al een tijdje draadloos kunt opladen, is het namelijk nog steeds veel sneller om ‘m aan een kabel te hangen. Daar zien we echter sinds vorige week verandering in komen, wat alles te maken heeft met de iPhone 12 en MagSafe.

MagSafe is het begin van een nieuw hoofdstuk

MagSafe is de nieuwe magnetische aansluiting die op de achterkant van alle iPhone 12-modellen zit. Reken er bovendien maar op dat we MagSafe voortaan standaard in alle toekomstige iPhones terugzien.

MagSafe is een sterke magneet in de iPhone en die maakt het mogelijk voor accessoires met een soortgelijke magneet om er verbinding mee te maken. Door de magneet te koppelen aan een nfc-chip weet de iPhone wat erop aangesloten wordt. Zo zie je nu bijvoorbeeld een blauw effect als je een blauw hoesje om een iPhone 12 doet.

Dat is een leuke extra, maar er is veel meer mogelijk. Het eerste voorbeeld hiervan zien we al met de MagSafe-oplader: een nieuwe draadloze oplader van Apple die je vastklikt en zo een hogere oplaadsnelheid heeft dan andere draadloze laders.

Als Apple het voor elkaar krijgt om deze snelheid verder te verbeteren, is het niet ondenkbaar dat dit binnenkort de nieuwe standaard manier wordt om iPhones op te laden. Het werkt makkelijker dan een kabeltje met het toestel verbinden en maakt de Lightning-poort overbodig.

Vergaande gevolgen, maar onvermijdelijk

Bovendien heeft het schrappen van de Lightning-poort vergaande gevolgen: een iPhone aansluiten op een Mac of computer is dan ineens verleden tijd, zodat je dus op die manier geen bestanden meer kunt overzetten of een back-up kunt maken.

Daarnaast worden tal van accessoires in een klap onbruikbaar. En als je dacht dat het weghalen van de traditionele koptelefoonaansluiting erg was: met een poortloze iPhone kun je enkel nog draadloze koptelefoons gebruiken.

Toch lijkt het een onvermijdelijke conclusie nu Apple de weg van MagSafe ingeslagen is. Nu wordt het nog als extra gebracht, maar over een jaar of twee is het ingeburgerd en de nieuwe standaard.

Daarna is de stap relatief klein om met een iPhone in 2022 de Lightning-poort weg te halen en volledig op MagSafe over te stappen. Inmiddels schat ik de kans groter in dat we een iPhone zonder fysieke aansluiting krijgen dan dat Apple de overstap naar usb-c maakt. De introductie van MagSafe heeft wat dat betreft de hoop op een usb-c-iPhone voorgoed doen vervliegen.