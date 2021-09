Opinie: je iPhone zonder hoesje gebruiken kan prima

Pssst, de nieuwe iPhone komt weer bijna uit! Zodra jij jouw gloednieuwe telefoon straks uit het doosje haalt, bewonder je het prachtige, glimmende design voor een aantal seconden. Daarna stop je hem in een plastic hoesje van een paar euro. Waarom?

Lees verder na de advertentie.

Hoesjes doen af aan het chique ontwerp van jouw iPhone

Apple investeert ieder jaar miljoenen dollars om de nieuwe iPhone weer een frisse look te geven. Het design is altijd het meest besproken onderwerp. Op blogs en in reacties onder YouTube-video’s lees je geregeld opmerkingen als: “Wat is er veranderd? Hij ziet er precies hetzelfde uit als de vorige!”, of juist “dit is de mooiste iPhone OOIT!”

Het is niet gek dat het design van een iPhone zo veel losmaakt bij mensen. Op basis van het ontwerp ziet men namelijk welk model je in handen hebt. Kersverse iPhone-kleuren verkopen daarom doorgaans beter dan standaarduitvoeringen als wit en zwart. Denk bijvoorbeeld aan de oceaanblauwe uitvoering van de iPhone 12 Pro. Andere kleuren van het toestel zie ik nauwelijks op straat voorbijkomen.

Hoewel – ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel mensen de niet-blauwe iPhone 12 Pro’s gebruiken. Nagenoeg alle iPhones die ik in het wild tref, zitten namelijk in hoesjes. Vergeelde ‘transparante’ stukken plastic van een paar euro en gigantische kogelwerende harnasse: je kan het zo gek niet bedenken, of mensen ontsieren hun maandloon-kostende iPhone ermee.

Een iPhone is een gebruiksvoorwerp, dat mag gezien worden

Is het dan niet logisch dat mensen hoesjes om hun iPhone doen? Niemand wil barsten, deuken of andere schade. Barsten zijn inderdaad heel erg zonde, maar uiteindelijk voorkom je die vrij gemakkelijk: laat je iPhone gewoon niet vallen. Ga voorzichtig met je spullen om.

Daarnaast steekt Apple veel aandacht in het versterken van de iPhone-behuizing. Dankzij technieken als Ceramic Shield raakt de iPhone steeds beter bestand tegen vallen en stoten. Dat is een hele geruststelling en maakt het gebruik van een lelijk hoesje steeds minder ‘nodig’.

Dan zijn er nog krassen. Kleine geultjes in je scherm, die je een beetje voelt als je er met je nagel langs gaat. Beperken krassen de werking van je iPhone? Nee. Zie je de krassen als je scherm aan staat? Nou, nee, ook niet. In hoeverre zijn ze dan eigenlijk erg? Je iPhone is een gebruiksvoorwerp, daar horen nu eenmaal gebruikssporen bij.

En als je krassen écht heel vervelend vindt, zijn er altijd nog glazen screen-protectors. Die zijn nagenoeg onzichtbaar en bieden ook nog eens extra valbescherming. Zodra die screen-protector helemaal bekrast is, vervang je hem gewoon. Een simpele en effectieve oplossing, die het ontwerp van je iPhone niet verpest.

Mooie hoesjes bestaan wel, maar…

Niet ieder hoesje is lelijk, natuurlijk. Er bestaan allerlei unieke, goed doordachte iPhone-hoesjes die ook daadwerkelijk functionaliteit toevoegen. Denk aan hoesjes met ingebouwde externe batterijen of pashouders.

Deze hoesjes kosten echter weer een hoop geld en worden bij normaal gebruik vaak snel lelijk. Ze zijn meestal gemaakt van plastic en plastic krast ontzettend snel. Een stuk sneller zelfs dan de glazen achterkant van je iPhone, die je zo graag mooi wil houden. En waarom eigenlijk? Dankzij een hoesje zie je de achterkant toch niet. Dan kunnen er net zo goed een paar krasjes op zitten.

Natuurlijk blijft de waarde van je iPhone hoger als hij er als nieuw uit blijft zien. In het kader van milieu en geldbesparing is dit een goede reden om een hoesje te gebruiken. Ben je niet van plan je iPhone later te verkopen? Geniet dan van het mooie ontwerp van je smartphone, ga er voorzichtig mee om en laat die lelijke hoesjes alsjeblieft in de winkel liggen.

Meer opinies lezen?