Onderzoek: iPhone XR was de populairste smartphone ter wereld in 2019

Apples beslissing om een goedkopere variant van de iPhone XS uit te brengen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een nieuw onderzoek laat zien dat de iPhone XR in 2019 de populairste smartphone ter wereld was.

Onderzoek: iPhone XR is een verkoopsucces

De cijfers zijn afkomstig van Omdia, een groot onderzoeksconcern dat verkoopcijfers van over de hele wereld in kaart brengt. Het bedrijf heeft een complete ranglijst met de populairste smartphones van vorig jaar uitgebracht. Het onderzoek is wereldwijd en geeft ons daardoor een mooi beeld van hoe de iPhone het vorig jaar gedaan heeft ten opzichte van de concurrentie.

Volgens Omnia staat de iPhone XR op de eerste plaats. De wat goedkopere iPhone, die in 2018 verscheen, zou in 2019 46,3 miljoen keer verkocht zijn. Dat is meer dan het dubbele van wat het apparaat in 2018 behaalde.

De eerstvolgende iPhone die we in de lijst tegenkomen is de iPhone 11, die 9 miljoen exemplaren minder dan de XR verkocht zou hebben. Niet heel gek, aangezien de iPhone 11 pas in september 2019 werd onthuld en ook in 2020 nog regelmatig over de toonbank zal gaan. De volledige ranglijst moet Apple vooral delen met Samsung. De top 5 ziet er dan ook als volgt uit.

Toch een lichte daling in totaal aantal verkopen

Hoewel het bedrijf van Tim Cook dus zowel de gouden als de zilveren medaille binnensleept, plaatst Omnia ook nog een kanttekening. Het totale aantal verkochte iPhones daalde namelijk met 4,6 procent in 2019. Deze daling zou te maken hebben met de hogere prijzen van de iPhone, waardoor veel mensen toch elders kijken.

