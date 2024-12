Een iPhone 16 hoeft helemaal niet veel te kosten. In deze video zie je hoe je van een oude iPhone XR een iPhone 16 maakt!

Zo maak je van je oude iPhone XR een iPhone 16

De dochter van een handige YouTuber wilde graag een iPhone 16. Maar in plaats van er een te kopen heeft hij haar oude iPhone XR een upgrade gegeven. In de onderstaande video zie je precies hoe hij van een iPhone XR een iPhone 16 heeft gemaakt!

Het resultaat mag er wezen en de dochter is ontzettend blij met haar gloednieuwe iPhone 16. Maar voor echte Apple-kenners is het wel duidelijk dat het niet helemaal een echte iPhone 16 is. Van de buitenkant lijkt het inderdaad op een gloednieuwe iPhone 16, maar als je wat beter kijkt zie je al snel de verschillen.

Zo zijn de randen een stuk dikker dan bij een echte iPhone 16 en zie je dat er ook nog steeds een notch aanwezig is. Dit is de zwarte balk boven aan het scherm. Die is natuurlijk bij de echte iPhone 16 allang vervangen door het Dynamic Island.

Daarnaast heeft de iPhone XR slechts één camera achterop. Daarom zal de tweede lens die op de ‘wannabe’ iPhone 16 te zien is niet werken. Opvallend is wel dat het ledlampje wel werkt én op de goede plaats zit.

Natuurlijk moet je ook niet vergeten dat er aan de hardware niet heel veel veranderd is. Er zijn een paar onderdelen vervangen, maar het meeste is hergebruikt. Dat betekent dat deze iPhone niet de gloednieuwe A18-chip of de betere camera (48MP) heeft.

Toch moeten we eerlijk zijn: het is een indrukwekkende transformatie en het resultaat mag er wezen. Maar wil je zelf een echte een iPhone 16 met alle functies? Dan zul je toch echt een nieuwe moeten kopen. De iPhone 16 is er vanaf € 885,-, maar voor alle prijzen kun je het beste even het iPhone 16-prijsoverzicht bekijken.