“Is het handig om nu een iPhone XR te kopen, wanneer de iPhone 12 er bijna is?” Die vraag krijgt iPhoned regelmatig voorgelegd. In dit artikel sommen we de voor- en tegenargumenten op om nu wel, of geen iPhone XR in huis te halen.

Aankoopadvies: Nu een iPhone XR kopen, of niet?

Het is een interessante tijd voor mensen die een nieuwe iPhone willen aanschaffen. De iPhone 12 wordt over een paar weken aangekondigd, maar momenteel verkoopt Apple nog twee instapmodellen: de iPhone XR en iPhone 11.

Welke kun je het best aanschaffen? Is het überhaupt handig om nu een nieuwe iPhone te kopen? Het antwoord op die vragen is heel persoonlijk, zoals je in onderstaande voor- en tegenargumenten kunt lezen. Tijd voor een overzicht.

Ja, waarom je wél een iPhone XR moet kopen

1. Betaalbaar

Wil je een ‘grote’ Apple-telefoon kopen (dus niet de compacte SE), maar heb je een beperkt budget? Dan is de iPhone XR het meest interessante toestel voor jou.

De iPhone XR is na de iPhone SE, die begin 2020 werd vernieuwd, namelijk de goedkoopste telefoon in het assortiment van Apple. Voor een adviesprijs van 709 euro haal je ‘m in huis, maar bij meerdere verkopers gaan hier nog een paar tientjes vanaf.

2. Prima toestel

Je kunt de vraag ook omdraaien: waarom zou je geen iPhone XR kopen? Apples instapmodel van 2018 voldoet voor de meeste smartphonegebruikers namelijk nog steeds prima.

Met de specificaties is dan ook weinig mis. De iPhone XR draait op dezelfde A12 Bionic-chip als de iPhone XS en iPhone XS Max, heeft een groot scherm, Face ID voor gezichtsherkenning en maakt prima foto’s.

Wil je meer weten over hoe het instapmodel anno 2020 presteert? Lees dan onze iPhone XR review-update, waarin we het toestel opnieuw onder de loep hebben genomen.

3. Nu nog verkrijgbaar

De een zijn dood is de ander zijn brood. Zo gaat het ook bij Apple. Wanneer de fabrikant nieuwe toestellen introduceert, verdwijnt een ander model uit het assortiment.

Wanneer de iPhone 12 straks wordt aangekondigd, is het zo goed als zeker dat de iPhone XR het veld moet ruimen. Met andere woorden: wil je per se een XR op de kop tikken? Dan moet je niet lang meer wachten.

Nee, waarom je geen iPhone XR moet kopen

4. De iPhone 12 is er bijna

Het belangrijkste argument om nu geen iPhone XR te kopen is simpel: de iPhone 12 staat voor de deur. Het nieuwe instapmodel is nog niet officieel aangekondigd, maar de geruchten zijn veelbelovend.

Het toestel schijnt bijvoorbeeld een oled-scherm te krijgen, dat kwalitatief beter is dan het lcd-display van de iPhone XR. Ook zou de iPhone 12 een dubbele cameralens hebben, net als de iPhone 11, en wordt de processor sneller en energiezuiniger.

Conceptafbeelding van de iPhone 12

5. Minder lang updates

Bij verschijning draait de iPhone 12 op iOS 14, de iPhone XR kwam in 2018 uit met standaard iOS 12 aan boord. Omdat Apple iPhones in de regel vijf jaar lang van software-updates voorziet, wordt de iPhone 12 waarschijnlijk bijgewerkt tot en met iOS 19.

De iPhone XR blijft vermoedelijk op iOS 17 steken. Dat is jammer, want je kunt dan niet aan de slag met de vernieuwingen die Apple in de toekomst introduceert met iOS 18 en iOS 19.

6. Goedkoper

Zodra de iPhone 12 is aangekondigd daalt de iPhone XR zo goed als zeker in prijs. Apple haalt het instapmodel van 2018 waarschijnlijk als eerst uit de verkoop, waarna retailers hun resterende voorraden verkopen.

Hierdoor kun je het toestel waarschijnlijk voor minder geld op de kop tikken. Tot nog toe zien we namelijk ieder jaar dat resterende voorraden met flinke korting worden verkocht.

Conceptafbeelding van iPhone 12

7. Prijsverschil is klein

Het prijsverschil tussen de Apple-instapmodellen uit 2018 en 2019 is klein. Wie een iPhone 11 wil kopen is 809 euro kwijt, de iPhone XR heeft een adviesprijs van 709 euro.

Voor dit prijsverschil krijg je bij de iPhone 11 onder meer een dubbele cameralens, betere selfiecamera, snellere processor en 1 jaar langer software-updates. Geen gekke deal, lijkt ons.

Conclusie: Moet ik nu een iPhone XR kopen?

Dus, is het handig om nu een iPhone XR in huis te halen? Voor de meeste mensen is het antwoord simpel: nee. De iPhone 12 staat voor de deur en is volgens geruchten op enkele gebieden flink verbeterd, bijvoorbeeld qua schermkwaliteit.

Zelfs wanneer die verbeteringen achteraf blijken mee te vallen, doe je er waarschijnlijk verstandiger aan om dan de iPhone 11 te kopen. Het instapmodel van 2019 heeft betere specificaties dan de iPhone XR en kost momenteel ‘maar’ 100 euro meer. Na introductie van de iPhone 12 wordt de iPhone 11 bovendien goedkoper, met een nog scherpere deal als gevolg.

Is de iPhone XR een slechte aankoop? Nee, zeker niet. Voor de meeste mensen voldoet het toestel waarschijnlijk prima. Wanneer de iPhone XR alles in huis heeft dat jij in een telefoon zoekt en de nieuwere iPhones je weinig interesseren, doe je met de telefoon een prima aankoop.

Heb je niet per se nu een nieuwe iPhone nodig, maar kun je nog ongeveer twee maanden geduld hebben? Dan is het verstandiger om de presentatie van de iPhone 12 even af te wachten. Je weet dan namelijk zeker welke verbeteringen Apple introduceert en welke iPhone bij jou past.

iPhone XR kopen

Wil je de iPhone XR kopen? Een losse iPhone XR heeft een adviesprijs van 709 euro, maar is bij meerdere webshops al voor rond de 620 euro verkrijgbaar. Wanneer je hier een passend sim only-abonnement bij afsluit ben je goedkoop én flexibel.

Een iPhone XR met abonnement is bij alle providers verkrijgbaar en betaal je maandelijks af. Wil je het meeste rendement uit je geld halen? Dan moet je voor een refurbished iPhone XR gaan. Afhankelijk van de uiterlijke staat (hoe netjes ‘ie er uitziet) kost een gereviseerd exemplaar tussen de 480 en 550 euro.

Op naar de iPhone 12

Het aftellen is begonnen. De iPhone 12 wordt binnenkort aangekondigd en op iPhoned houden we alle nieuwtjes rondom de iPhone 11-opvolger nauwlettend in de gaten.

In onderstaande video blikken we alvast vooruit op het basismodel van 2020: de iPhone 12. Wil je meer weten over de overige toestellen? Lees dan de toestelpagina’s van de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini. Hier blikken we vooruit op de verwachte verbeteringen en functies.