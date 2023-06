Je moet je iPhone X nu verkopen of inruilen – dit is waarom

Gebruik je nog een iPhone X? Dan is dit hét moment om je iPhone X te verkopen of in te ruilen. Wij vertellen je waarom je dat nu moet doen.

Apple presenteert iOS 17

Vorige week heeft Apple een nieuwe iOS-versie onthuld. Met iOS 17 komen er weer een aantal handige functies naar je iPhone. Zo verschijnt er een nieuwe Dagboek-app en krijgt je telefoon een Stand-by modus. Ook FaceTime, Berichten en AirDrop worden uitgebreid in iOS 17. De nieuwe iOS-update betekent helaas niet voor alle iPhones goed nieuws.

Ieder jaar valt er namelijk een generatie iPhones af bij het uitbrengen van een nieuwe software-update. Vorig jaar kwam iOS 16 niet meer naar de iPhone 7 (Plus) en ook dit jaar krijgt een aantal iPhones geen ondersteuning meer voor de nieuwe update. De iPhone 8 en de iPhone 8 Plus blijven vanaf dit jaar steken op iOS 16. En dat zijn niet de enige telefoons: ook de iPhone X krijgt geen iOS 17 meer.

Zo ruil je jouw iPhone X in

Ook voor de iPhone X stoppen de nieuwe software-updates vanaf dit jaar. Gelukkig brengt Apple wel nog beveiligingsupdates uit voor oudere iPhones. Deze voegen – in tegenstelling tot een nieuwe versie van iOS – geen functies toe, maar zorgen er wél voor dat beveiliging op orde blijft. Voor de nieuwe features in iOS 17 moet je dus wel overstappen naar een nieuwere iPhone.

In dat geval is het slim om je oude iPhone X door te verkopen of in te ruilen, zodat je nog wat geld krijgt voor het oude toestel. Als je ervoor kiest om de iPhone X bij Apple zelf in te ruilen krijg je tot 130 euro terug voor het apparaat. Bij andere verkopers zoals Amac ligt dit bedrag net iets hoger, daar krijg je tot 133 euro terug voor een iPhone X.

Vind je dat bedrag te laag? Dan kan je altijd proberen om je oude iPhone zelf door te verkopen via sites zoals Marktplaats. Als dit niet lukt is het ook nog een optie om je iPhone X als reservetelefoon te gebruiken. Je kan je iPhone dan gebruiken als e-reader, webcam of zelfs als beveiligingscamera. Eerder gaven we al acht tips, waarmee jij je oude iPhone een nieuw bestaan geeft.

Nieuwe iPhone kopen? Bekijk de beste prijzen

Heb jij nog een iPhone X en heb je besloten de telefoon in te ruilen of door te verkopen? Of ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit het juiste moment om een nieuwe telefoon aan te schaffen, want de iPhone-prijzen zijn doorgaans het laagst in de zomer. De iPhone 14 Pro is de beste iPhone van dit moment. Ben je op zoek naar een grotere iPhone? Dan is de iPhone 14 Pro Max de beste keuze!