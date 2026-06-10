Let op: WhatsApp stopt op deze iPhones in 2026 (maar zo los je dat op)

Opgelet als je nog een oudere iPhone gebruikt, want WhatsApp stopt ondersteuning voor een aantal softwareversies. Zo los je dat probleem nu al op!

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WhatsApp stopt ondersteuning

Gebruik jij nog een oudere iPhone? In dat geval moet je goed opletten, want WhatsApp heeft aangekondigd dat een aantal softwareversies eind 2026 ondersteuning voor de applicatie verliest. In een testversie van WhatsApp is duidelijk geworden dat de berichtendienst vanaf 30 november 2026 niet meer werkt op iPhones die draaien op iOS 15.4 of een eerdere softwareversie. Dit zijn de iPhones die zijn blijven hangen op iOS 15:

Heb je nog één van deze iPhones? En is die niet bijgewerkt naar iOS 15.5 of nieuwer? Dan stopt WhatsApp eind november 2026 met werken op je toestel. Vorig jaar vielen de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus al af, die nog draaien op een versie van iOS 12. WhatsApp gaat dit jaar nog een stap verder en schrapt alle iPhones met een versie van iOS 15, iOS 15.1, iOS 15.2, iOS 15.3 of iOS 15.4. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing, waarmee je WhatsApp toch kunt blijven gebruiken op deze iPhones.

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Zo voorkom je dat

WhatsApp stopt eind dit jaar op alle iPhones die nog draaien op iOS 15 tot en met iOS 15.4. Dat zijn de iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 en iPhone 7 Plus, maar er is een simpele manier om te voorkomen dat WhatsApp stopt op deze toestellen. Alle iPhones met ondersteuning voor iOS 15 werken ook met iOS 15.5 tot en met iOS 15.8. Apple heeft inmiddels 15.8.8 uitgebracht, waarmee WhatsApp wél werkt.

Je hoeft je iPhone 6s (Plus), iPhone SE 2016 of iPhone 7 (Plus) dus alleen maar bij te werken naar een nieuwere versie van iOS 15. Deze iPhones hebben geen ondersteuning voor iOS 16 of nieuwer, maar iOS 15.5 is al genoeg om WhatsApp werkend te houden. Zorg er daarom voor dat je nu al bijwerkt naar de nieuwste versie van iOS 15, zodat je later dit jaar geen problemen krijgt met WhatsApp op je iPhone. Je vindt de update als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer tot slot de nieuwste versie van iOS 15.

Heb jij nog een oudere iPhone in gebruik, bijvoorbeeld als tweede telefoon of als zakelijk toestel? Het is dan aan te raden om direct bij te werken naar de nieuwste versie van iOS 15, op dit moment is dat iOS 15.8.8. Apple heeft regelmatig updates uitgebracht voor de iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 en iPhone 7 Plus, zodat de beveiliging van deze toestellen op orde blijft. Met de nieuwste softwareversie weet je zeker dat je gegevens veilig blijven en de software niet kwetsbaar is.

Met iOS 15.8.8 krijg je er dus geen nieuwe functies meer bij, maar de update zorgt er wel voor dat WhatsApp blijft werken én je iPhone weer goed beveiligd is. Voor WhatsApp Business gelden dezelfde voorwaarden: ook die applicatie werkt vanaf 30 november 2026 alleen op iPhones met iOS 15.5 of een nieuwere softwareversie. Zorg er dus voor dat zowel je persoonlijke als zakelijke telefoon zijn bijgewerkt.

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Meer over WhatsApp

WhatsApp schrapt regelmatig oudere softwareversies bij het updaten van de applicatie. Dat is niet zonder reden, want zo kunnen nieuwe functies eenvoudiger worden toegevoegd aan de berichtendienst. Verouderde software werkt regelmatig niet met nieuwe features, waardoor het voor WhatsApp gemakkelijker is om die softwareversies te schrappen. Bovendien verschijnen bepaalde problemen alleen bij oudere besturingssystemen.

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WhatsApp wil deze softwareproblemen voorkomen door de applicatie alleen voor recente besturingssystemen uit te brengen. Gebruikers met een iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 en iPhone 7 Plus moeten in ieder geval vóór 30 november 2026 actie ondernemen en hun toestel updaten. Doe je dat niet? Dan krijg je eind november een melding, waarin WhatsApp vraagt om alsnog iOS 15.5 of nieuwer te installeren. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update van WhatsApp mist!