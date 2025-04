De eerste iPhone werd in 2007 aangekondigd en inmiddels is de smartphone niet meer weg te denken. Dit zijn 9 (vreemde) weetjes over de iPhone!

9 (best wel vreemde) weetjes over de iPhone

Steve Jobs wist al meteen dat hij iets speciaals in handen had, toen hij de eerste iPhone liet zien in 2007. En vanaf dat moment stond de iPhone bekend om zijn strakke design en toffe functies.

Maar er zitten ook een heleboel opmerkelijke en onverwachte weetjes achter Apple’s paradepaardje. Apple schenkt niet alleen veel aandacht aan nieuwe functies, maar voegt ook regelmatig kleine details toe. Sommige daarvan zijn grappig, andere ronduit vreemd — maar ze zijn allemaal interessant.

Hieronder vind je een reeks grappige en bijzondere weetjes over de iPhone die je waarschijnlijk nog niet kende!

De eerste iPhone had bijna geen touchscreen gekregen. Apple was namelijk van plan om het klikwiel (die je misschien nog wel kent van de iPod) te gebruiken.

De tijd op een iPhone in Apple-video's is vrijwel altijd 09:41 . Dit was de tijd waarop Steve Jobs de eerste iPhone onthulde.

De eerste prototypes van de iPhone konden een versie van Mac OS X draaien . Apple experimenteerde met een afgeslankte versie van hun besturingssysteem voor de iPhone.

Er was geen App Store op de eerste versie van de iPhone. De eerste App Store verscheen pas op 10 juli 2008.

