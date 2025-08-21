Weer-app van Apple op iPhone én iPad klopt vaak niet: hierdoor komt dat

Gebruik je regelmatig de Weer-app op de iPhone en iPad? Dan is de kans groot dat je wel eens verkeerde voorspellingen ziet. Zo komt dat.

Weer-app van Apple klopt niet

Voor veel gebruikers in Nederland en België is de Weer-app misschien wel één van de meestgebruikte applicaties op de iPhone en iPad. Zeker in de wintermaanden is het nuttig om te weten wat het weer in de komende periode gaat doen. In de zomertijd geldt hetzelfde, zeker als het wisselvallig weer is met onverwachte regenbuien. De Weer-app op de iPhone en iPad komt in dat geval van pas, want deze staat standaard op ieder Apple-apparaat.

Gebruik je de Weer-app op de iPhone en iPad regelmatig? In dat geval ben je waarschijnlijk wel eens (onaangenaam) verrast, want de weersvoorspellingen in de applicatie kloppen regelmatig niet. Dat geldt voornamelijk voor de voorspellingen over een langere tijd, waarbij zowel de neerslag als de bewolking incorrect wordt aangegeven. Dat leidt bij gebruikers in de App Store inmiddels tot ergernissen.

Zo komt dat

In landen als Nederland en België zijn goede weersvoorspellingen belangrijk, zeker bij wisselvallig weer. Helaas kloppen de voorspellingen in de Weer-app op de iPhone en iPad regelmatig niet. Dat heeft te maken met de gegevens die Apple gebruikt in de applicatie. Apple heeft in 2020 Dark Sky overgenomen, alle functies van deze weerdienst zijn toegevoegd aan de Weer-app. Inmiddels is deze dienst omgedoopt tot Apple WeatherKit API.

Om weersvoorspellingen te doen wordt de kaart van Nederland (en de rest van de wereld) opgedeeld in rasters door Apple WeatherKit API. Deze zijn relatief groot, dat nadelig is voor een klein land als Nederland. Als het weer voor een groter gebied wordt voorspeld, worden kleine lokale verschillen vaak niet in detail meegenomen. Daardoor komt de voorspelde temperatuur in de Weer-app op de iPhone en iPad regelmatig niet overeen met de realiteit.

Deze lokale verschillen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een bos, een stad en zelfs de zee. Dit wordt ook wel een microklimaat genoemd, waarbij een lokaal klimaat afwijkt van het klimaat in een groter gebied. De Weer-app op de iPhone en iPad houdt hier in (veel) mindere mate rekening mee, waardoor de weersvoorspellingen regelmatig incorrect zijn. De kaart van Apple’s Weer-app is voor een klein land als Nederland in té grote rasters verdeeld, want hier zijn de lokale verschillen soms erg groot.

Meer over de Weer-app

De voorspellingen voor de neerslag worden eveneens zelden correct aangegeven op lokaal niveau in de Weer-app op de iPhone en iPad. De neerslag wordt voor een relatief groot gebied voorspeld, waardoor het vaak alsnog onzeker is waar deze valt bij wisselvallig weer. Bovendien worden de gegevens in de Weer-app van Apple niet continu bijgewerkt, dat gebeurt meermaals per dag. Niets is zo veranderlijk als het weer, dus de gegevens die je ziet zijn vrijwel altijd verouderd.

Wil je een regenbui vermijden bij je volgende fiets- of wandeltocht? In dat geval is het aan te raden om een preciezere applicatie te gebruiken, zoals Buienalarm of Buienradar. Deze apps beschikken over nauwkeurigere data voor Nederland en België, waarmee je vaker correcte voorspellingen ziet. Wil je de Weer-app van Apple blijven gebruiken? Kijk dan vooral naar de verwachtingen voor de komende twee dagen, daarna blijft het weer moeilijk voorspelbaar.