‘Toekomstige iPhones gaan waarschuwen bij barstjes in het scherm’

Het is de nachtmerrie van elke Apple-liefhebber: barstjes in het scherm van je iPhone. Toekomstige modellen gaan gebruikers wellicht waarschuwen als er een kleine scheur in het display zit. Zo kun je actie ondernemen voor het probleem erger wordt.

‘Straks waarschuwing bij barstjes in scherm iPhone’

Grote schade zie je natuurlijk direct, maar kleine barstjes in het scherm van je iPhone merk je misschien minder snel op. Terwijl zo’n barst heel snel een scheur kan worden. De website AppleInsider ontdekte dat Apple een patent heeft ingediend om dit probleem op te lossen.

Toekomstige iPhones krijgen wellicht een ‘scheurdetectie-sensor’ aan de rand van het scherm. Die meet de weerstand van het display. Als die afwijkt van wat normaal is, kan dat op een barstje duiden.

Vermoedelijk krijgt de gebruiker dan een melding te zien dat er iets mis is met het scherm. Je kunt er dan voor kiezen om het display te laten vervangen of er bijvoorbeeld (tijdelijk) een glazen screenprotector op aan te brengen.

Ook bij flinke schade blijven veel gebruikers gewoon doorlopen met hun iPhone. Dit systeem zou kunnen waarschuwen voor het gevaar daarvan. Hoewel de smartphone misschien nog functioneert, is hij sowieso niet meer waterdicht.

Door druk uit te blijven oefenen op het scherm van je iPhone, loop je bovendien de kans dat de barstjes groter en groter worden. In het ergste geval kun je je bezeren aan de scherpe randen van het glas.

Uitkomst voor een vouwbare iPhone?

Bij je huidige iPhone is het risico op barstjes in het scherm vooral groot als je hem laat vallen. Volgens geruchten brengt Apple in 2023 echter ook een vouwbare iPhone uit. Die moet de concurrentie aangaan met telefoons als de Samsung Galaxy Fold 2.

Omdat je een dergelijk toestel vele malen per dag open- en dichtklapt, loop je veel eerder tegen schade aan. Mogelijk is dit patent dus vooral bedoeld voor zo’n futuristische nieuwe iPhone.

