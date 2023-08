Let op: neppe vliegtuigmodus maakt je iPhone kwetsbaar voor hackers

Een beveiligingsbedrijf heeft een manier ontdekt, waarmee je iPhone door een neppe vliegtuigmodus kwetsbaar is voor hackers. Zo ben je wel veilig.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vliegtuigmodus op iPhone

Er zijn verschillende redenen om vliegtuigmodus in te schakelen op je iPhone, zo schakel je met de functie wifi, mobiele data en bluetooth in één keer uit. Daarnaast gaat de batterij van je iPhone met vliegtuigmodus ingeschakeld iets langer mee. De functie heeft dus een aantal voordelen, maar heeft ook invloed op de veiligheid van je iPhone.

Lees ook: Vliegtuigmodus in het vliegtuig? Grote onzin!

Als je iPhone niet verbonden is met (mobiel) internet en bluetooth, is je telefoon namelijk een stuk minder kwetsbaar voor kwaadaardige software van hackers. Deze software wordt namelijk vaak overgezet via internet. Toch heeft beveiligingsbedrijf Jamf nu een manier onthuld, waarmee je iPhone ook met de functie kwetsbaar is voor hackers. Hackers hebben namelijk een neppe vliegtuigmodus ontwikkeld.

Neppe vliegtuigmodus ontdekt

Het beveiligingsbedrijf heeft een methode gedeeld, waarop te zien is dat je iPhone in een valse vliegtuigmodus kan worden gezet. Het lijkt dan alsof de functie is ingeschakeld op een iPhone, terwijl dat in praktijk helemaal niet zo is. Je ziet in deze neppe modus dus wel het vliegtuigsymbool in de hoek staan van je beeldscherm, net als de gedimde symbolen voor (mobiel) internet en bluetooth in het bedieningspaneel. Hierdoor lijkt het alsof je iPhone in vliegtuigmodus staat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze neppe vliegtuigmodus worden alleen de pictogrammen aangepast, maar de functies blijven op de achtergrond wel gewoon ingeschakeld. Hierdoor is je iPhone dus nog steeds verbonden met internet en blijft je telefoon kwetsbaar voor hackers. In de deze modus kan bovendien worden ingesteld welke apps wel en geen verbinding maken met internet. Hierdoor heb je niet direct (of zelfs helemaal niet) door dat vliegtuigmodus helemaal niet is ingeschakeld.

Toegangscode enorm belangrijk

Jamf heeft in het beveiligingsrapport niet gedeeld hoe hackers de neppe vliegtuigmodus kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk niet gek, want zo wordt voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het iOS-probleem. Om de nepmodus in te schakelen, moet de software van de iPhone worden aangepast. Hiervoor moet je iPhone in ieder geval ontgrendeld zijn, dus de toegangscode is enorm belangrijk.

Zorg er daarom voor dat je iPhone goed beveiligd is, zodat de valse vliegtuigmodus niet zomaar op je iPhone gezet kan worden. Stel in ieder geval een code in van zes cijfers, of zelfs een alfanumerieke code. Ontgrendel je iPhone daarnaast het liefst met Face ID of Touch ID, zeker in openbare ruimtes. Zo weet je in ieder geval zeker dat niemand meekijkt met je code, iets dat steeds vaker gebeurt door dieven. En het natuurlijk het belangrijkste: laat je iPhone niet onbeheerd (en ontgrendeld) achter.

Lees ook: Nóóit doen: iPhone opladen in de trein of op het vliegveld (dit is waarom)

Om er zeker van te zijn dat vliegmodus wél is ingeschakeld, kun je het beste even naar de instellingen van je iPhone gaan. Als daar de schakelaar achter ‘Vliegtuigmodus’ aan staat, is de functie ingeschakeld. Zo weet je zeker dat je iPhone niet kwetsbaar is voor hackers en dat (mobiel) internet en bluetooth echt zijn uitgeschakeld.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!