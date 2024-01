iPhone valt op 5000 meter hoogte uit Alaska Airlines-vliegtuig (en werkt nog)

Een vliegtuig van Alaska Airlines verloor afgelopen week een deurpaneel, waardoor een iPhone maar liefst 5000 meter naar beneden viel. En het verrassende: de iPhone werkt nog!

Vliegtuig verliest deurpaneel

Afgelopen week verloor een vliegtuig van Alaska Airlines een deel van de romp, terwijl het toestel zich al op 5000 meter hoogte bevond. De Boeing 737 Max 9 was van Portland onderweg naar Los Angeles, toen een deurpaneel plotseling losschoot. Hierdoor keerde het toestel direct terug naar Portland, maar tijdens de vlucht is er toch een iPhone uit het vliegtuig gevallen.

Op de plek van het deurpaneel zit normaal een nooduitgang, maar Alaska Airlines gebruikt deze uitgang niet. Dat heeft te maken met de hoeveelheid stoelen die geplaatst wordt in een vliegtuig, alleen bij bepaald aantal stoelen moet ook deze uitgang benut worden. In plaats van de nooduitgang werd er daarom een deurpaneel geplaatst, dat op 5000 meter hoogte losraakte. Zo werd een gat in de romp van het vliegtuig veroorzaakt, waardoor een passagier zijn iPhone verloor.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

iPhone overleeft val uit vliegtuig

De iPhone viel hierdoor maar liefst 5000 meter naar beneden en kwam ergens in de buurt van Portland terecht. Seanathan Bates vond niet lang daarna een telefoon in de berm langs een weg in de Amerikaanse stad. De iPhone stond nog in vliegtuigmodus én had de rekening van ingecheckte bagage bij Alaska Airlines geopend. Het bleek inderdaad om een iPhone te gaan die uit het vliegtuig was gevallen.

Het bizarre aan het verhaal is dat de iPhone vrijwel onbeschadigd werd gevonden, ondanks de val uit het vliegtuig. De behuizing en zelfs het scherm hebben geen grote beschadigingen opgelopen en ook de batterij werkte nog naar behoren. Het enige onderdeel dat wél kapot was bleek de oplaadkabel te zijn. Die is afgebroken, vermoedelijk toen de iPhone op grote hoogte uit het vliegtuig werd gezogen.

Telefoon weer terug bij passagier

Op de iPhone was nog een mail geopend, waarin ook de gegevens van de passagier stonden. Hierdoor kon Bates gemakkelijk in contact komen met de eigenaar van de telefoon. De iPhone is inmiddels weer in handen van de passagier, die waarschijnlijk blij is dat die de vlucht heeft overleefd én zijn telefoon weer terug heeft.

Seanathan Bates heeft ook aan de NTSB, een organisatie dat verkeersongelukken onderzoekt, gemeld dat hij de iPhone heeft gevonden. De organisatie vertelde dat dit al de tweede telefoon was die uit het vliegtuig was gevallen. Of die telefoon, net als de iPhone, de val uit het vliegtuig heeft overleefd is niet bekend. Het is in ieder geval een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen bij het vliegtuigincident én dat de iPhone vrijwel onbeschadigd is gevonden.

