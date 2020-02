‘Europa wil iPhones met vervangbare accu’s verplicht maken’

Uit een gelekt verzoek van de Europese Unie blijkt een duidelijke boodschap: iedere smartphone moet een accu hebben die gebruikers zelf kunnen vervangen. In het geval van de iPhone zou dat een flinke verandering betekenen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

EU wil iPhone met vervangbare accu verplichten

Het Financieele Dagblad kreeg het verzoek in handen, waarin staat beschreven dat alle smartphonefabrikanten het makkelijker moeten maken om accu’s in hun producten te vervangen. Groot nieuws voor Apple, want iPhones staan juist bekend om het feit dat je de accu niet zomaar zelfstandig kunt verwisselen voor een nieuw exemplaar.

Apple raadt gebruikers altijd aan om naar een specialist te gaan als accuproblemen zich voordoen. Het voorstel van de EU brengt als tegenargument dat consumenten niet afhankelijk zouden moeten zijn van een externe partij. Het is de zoveelste keer dat van buitenaf een poging wordt gedaan om van de iPhone een minder gesloten apparaat te maken.

Lees ook: Gids: 8 onmisbare tips voor het zelf repareren van je iPhone

Voorlopig gaat het nog om een voorstel, dat in maart publiekelijk zou worden gemaakt. Het is dus nog afwachten of het voorstel er ook echt doorheen komt. Mocht dit gebeuren, dan zal Apple ingrijpende veranderingen aan het design van de iPhone moeten doorvoeren.

Grote gevolgen voor Apple

Zo zou het een stuk lastiger worden om de iPhone waterdicht te maken als de accu gemakkelijk vervangbaar moet zijn. Om de accu gemakkelijk te verwisselen, zou de behuizing ook relatief simpel losgemaakt moeten kunnen worden, wat weer invloed heeft op hoe de iPhone eruitziet.

Mocht het verzoek er komen, dan kunnen we er vanuit gaan dat Apple in de tegenaanval gaat. Zo ging het bedrijf onlangs ook al tegen een voorstel van de EU in toen er gevraagd werd voor een universele oplaadstandaard. Dat zou betekenen dat Apple de Lightning-aansluiting in de iPhone zou moeten inruilen voor een usb-c-poort.

Apple stelde toen in een verklaring dat “ingebruikname van een andere standaard ervoor zorgt dat accessoires van miljoenen door Apple verkochte apparaten in onbruik raken.” Ook zou het slecht zijn voor innovatie. Apple zou hierdoor namelijk naar eigen zegge minder vrijheid hebben bij het ontwerpen van producten.

Lees ook: Europees Parlement wil een universele oplaadstandaard voor smartphones, Apple is tegen

Het laatste nieuws over Apple