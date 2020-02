Verplicht de EU straks usb-c-laden voor iPhones? Dit moet je weten

Als het aan de Europese Unie ligt, moeten in juli 2020 alle smartphones één en dezelfde oplader hebben. Vermoedelijk wordt er gekozen voor usb-c, maar wat betekent dit voor de iPhone? 7 vragen en antwoorden.

1. Wat is er aan de hand?

De kogel is door de kerk. Een wetsvoorstel om één universele oplaadstandaard voor smartphones te verplichten is met grote meerderheid aangenomen door het Europees Parlement. Dat betekent dat de Europese Commissie nu aan de slag kan om de regels vorm te geven. Zij gaan bepalen welke manier van opladen de nieuwe standaard wordt. Het aangenomen voorstel zegt dat de nieuwe regels al in juli 2020 in moeten gaan.

Momenteel worden smartphone op drie verschillende manieren opgeladen. Sommige Android-smartphones worden nog geleverd met micro-usb-laders, maar het modernere usb-c wordt daar snel de standaard. Apples smartphones hebben echter een Lightning-poort.

Eén van die drie opties wordt de nieuwe standaard. Het ligt voor de hand dat usb-c wordt gekozen. Los van smartphones worden veel andere apparaten ook al opgeladen met usb-c. Apple rust de iPad Pro en MacBook Pro bijvoorbeeld ook al uit met een usb-c-aansluiting. Deze stap zou echter betekenen dat nieuwe generaties iPhones ook die kant moeten.

2. Waarom wil je EU dit?

Voor het milieu. De EU wil zo een wildgroei aan opladers voorkomen en de afvalberg minder snel laten groeien. Er is berekend dat in 2016 een gemiddelde Europeaan 16,6 kilo aan elektronisch afval produceerde. In totaal kwam dat op 12,3 miljoen ton.

Daarvan bestond 51.000 ton aan kabels en opladers. E-waste is moeilijk te recyclen en erg schadelijk voor het milieu. Als er één oplaadmethode is, hoeven fabrikanten niet standaard een nieuwe oplaadkabel mee te leveren bij hun smartphones. Dat scheelt in overbodige kabels die snel worden weggegooid.

3. Hoe zien de nieuwe regels er precies uit?

Hoe de wet er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Nu het wetsvoorstel is geaccepteerd, gaat de Europese Commissie zich daarover buigen. Ze hebben tot juli 2020, aldus het wetsvoorstel. In de nieuwe regels moet niet alleen één enkele standaard voor smartphone-opladers worden bepaald, tegelijk worden ook regels opgesteld voor draadloos opladen, om ervoor te zorgen dat laadmatten meerdere types en merken kunnen opladen.

4. Gaat de iPhone 2020 dus via usb-c laden?

Als er inderdaad gekozen wordt voor usb-c, dan betekent het dat iPhones in de toekomst waarschijnlijk geen Lightning-connector meer hebben. Wil een smartphone in Europa verkocht worden, dan moet opladen via een kabel waarschijnlijk verplicht via usb-c gaan. Voor de iPhone 2020 komt deze regelgeving waarschijnlijk te laat. Volgens de geruchten krijgt dit toestel ‘gewoon’ een Lightning-connector.

5. Wat vindt Apple van de maatregel?

Apple is fel tegen. Al in 2019 schreef het in een uitgebreide reactie dat het geen heil zag in de plannen. Het bedrijf wijst de EU erop dat er meer dan een miljard iPhones met Lightning-connectors zijn verscheept en een complete industrie van iPhone-accessoires op is gebouwd.

Het verplicht afschaffen van Lightning zou volgens Apple juist een enorme berg aan e-waste opleveren, omdat veel apparaten ineens onbruikbaar worden met nieuwe iPhones. Ook betoogt het dat het vastleggen van één aansluiting voor smartphones innovatie tegenhoudt.

Daarnaast zijn er meer redenen te bedenken waarom Apple niet happig is op verplicht overstappen op een andere oplader.

Waarom Apple liever niet van Lightning afstapt

Met Lightning houdt Apple controle : er is een grote markt voor iPhone-accessoires. Met de Made for iPhone (MFI)-certificering houdt Apple daar nauwlettend zicht op. Zo weet Apple dat accessoires veilig zijn en goed werken met iPhones. Fabrikanten moeten MFI-certificaten verkrijgen willen ze oplaadkabels, -matten en batterypacks voor iPhone maken. Daardoor is het aanbod beperkt. Een switch naar usb-c betekent dat iPhones ineens gebruikt kunnen worden met de enorme hoeveelheid usb-c-gadgets die er al zijn, en waarover Apple geen enkele controle uitoefent.

: er is een grote markt voor iPhone-accessoires. Met de Made for iPhone (MFI)-certificering houdt Apple daar nauwlettend zicht op. Zo weet Apple dat accessoires veilig zijn en goed werken met iPhones. Fabrikanten moeten MFI-certificaten verkrijgen willen ze oplaadkabels, -matten en batterypacks voor iPhone maken. Daardoor is het aanbod beperkt. Een switch naar usb-c betekent dat iPhones ineens gebruikt kunnen worden met de enorme hoeveelheid usb-c-gadgets die er al zijn, en waarover Apple geen enkele controle uitoefent. Overstappen op een nieuwe oplader is niet klantvriendelijk : bestaande iPhone-gebruikers zullen niet blij zijn als hun nieuwe telefoon ook nieuwe kabeltjes en nieuwe accessoires nodig heeft.

: bestaande iPhone-gebruikers zullen niet blij zijn als hun nieuwe telefoon ook nieuwe kabeltjes en nieuwe accessoires nodig heeft. Apple vindt Lightning de beste optie : Apple heeft zich nooit uitgelaten over usb-c, maar het feit dat Lightning-aansluitingen platter zijn en simpeler in elkaar steken, kan voor Apple een reden zijn hiervoor zijn voorkeur voor uit te spreken.

: Apple heeft zich nooit uitgelaten over usb-c, maar het feit dat Lightning-aansluitingen platter zijn en simpeler in elkaar steken, kan voor Apple een reden zijn hiervoor zijn voorkeur voor uit te spreken. Apple past zich niet graag aan: het bedrijf staat er niet om bekend dat het snel grote, ingrijpende veranderingen doorvoert om zich te conformeren aan de rest van industrie.

6. Wat als Apple echt overstapt op usb-c-laden?

We weten wat er gebeurt als Apple besluit over te stappen op een andere manier van opladen. Dat deed het al eens eerder, toen de huidige Lightning-connector werd geïntroduceerd. De ouderwetse 30-pin-connector waarmee de iPhone 4 werd opgeladen, deden ze daarmee in de ban.

Het was een controversiële stap, die veel stof deed opwaaien. Talloze oplaadkabels en dockingstations waren niet te gebruiken met het nieuwe toestel. Toen kon Apple echter zeggen dat de kleine, platte en veelzijdige Lightning-aansluiting veel voordelen bood.

7. Zijn er alternatieven voor usb-c-laden?

Als usb-c de standaard wordt, en Apple dient zich daaraan te houden, wil dat nog steeds niet zeggen dat komende iPhones voorzien worden van een usb-c-aansluiting. Tegen die tijd kan Apple bijvoorbeeld kiezen om de iPhone volledig geschikt te maken van draadloos opladen, wat een aansluiting overbodig maakt.

Afhankelijk van welke regels de Europese Commissie opstelt, kan Apple ook op zoek gaan naar een maas in de wet. Zoiets deed Apple al eerder, toen het bedrijf in 2009 samen met negen andere smartphonefabrikanten een afspraak ondertekende om alleen maar micro-usb-laders te gebruiken. Apple kon aan die afspraken voldoen door een adapter van micro-usb naar Lightning aan te bieden, waardoor in feite nog niets veranderde.

