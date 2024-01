Hoeveel is je iPhone nog waard? (en hier krijg je het meest!)

Wordt het tijd voor een nieuwe iPhone en wil je hem verkopen? Check dan eerst hoeveel je huidige iPhone nog waard is. Dit is de beste manier!

Hoeveel is je iPhone nog waard?

Een iPhone gaat doorgaans veel langer mee dan een Android. Apple spreekt van een levensduur van zo’n 5 jaar, maar in de praktijk gaan ze met gemak 7 jaar mee. Het mag duidelijk zijn een iPhone na verloop van tijd minder waard wordt. Hoeveel je iPhone op een bepaald moment nog waard is, hangt af van allerlei factoren:

Hoe ziet je iPhone eruit?

Allereerst is de staat van het toestel misschien wel het belangrijkst. In welke mate er beschadigingen op het scherm of op de behuizing zitten, heeft direct invloed op hoeveel je iPhone nog waard is. Krassen op het scherm komen veruit het meest voor. Daarom is het ook altijd aan te raden om vanaf het begin af aan een screen protector te gebruiken, want daarmee kun je krassen echt voor 100 procent voorkomen (bij normaal gebruik).

Het scherm laten vervangen voordat je je iPhone gaat verkopen, is meestal niet de moeite waard. Apple vraagt voor het vervangen van het scherm van een iPhone 12 zo’n 340 euro. De inruilwaarde die Apple aangeeft voor een iPhone 12 is echter maar 270 euro.

Let op: je kunt onderdelen ook laten vervangen bij een lokale telefoonwinkel. Je loopt dan wel het risico dat ze geen officiële Apple-onderdelen gebruiken. Je iPhone kan hier dan een melding van geven op het vergrendelscherm of in de Instelingen. Dit heeft uiteraard invloed op de prijs die je nog voor je iPhone krijgt.

Wat is de batterijconditie?

Hoe ouder je iPhone, hoe slechter de batterijconditie. Doorgaans heeft de accu van je iPhone een levensduur tussen de drie en vijf jaar (of zo’n 500 tot 1000 laadcycli). Maar afhankelijk van hoe je je iPhone altijd hebt opgeladen, kom je bij oudere iPhones veel verschillen tegen en ook dat heeft direct invloed op hoeveel je iPhone nog waard is. Belangrijk dus om je iPhone altijd op een goede manier op te laden.

Wil je controleren wat de huidige maximumcapaciteit van de batterij is, open dan de app Instellingen, tik op ‘Batterij’ en dan op ‘Batterijconditie en opladen’. Heeft de batterij zijn beste tijd gehad, dan is het laten vervangen geen slecht idee. Bij Apple kost dat al snel zo’n 80 tot 100 euro, maar je kunt er dan wel weer een aantal jaren mee vooruit en je iPhone is daardoor ook weer een stuk meer waard.

Zijn er andere gebreken?

Andere zaken die na verloop van tijd vaak minder goed gaan functioneren (of onverhoopt helemaal defect raken), zijn de dock connector (oplaadpoort), luidspreker, trilmotor, microfoon en oorluidspreker. Dit zijn allemaal zaken die je relatief goedkoop kunt laten repareren en die ervoor zorgen dat je iPhone weer wat meer waard is.

Zo krijg je het meeste geld voor je (oude) iPhone

Het is dus belangrijk om je iPhone in een zo goed mogelijke staat te krijgen, zonder dat het je teveel gaat kosten. Hieronder vind je een paar manieren om te checken hoeveel je iPhone nog waard is. Afhankelijk van de waarde die je vindt, kun je beter inschatten of het nog de moeite waard is om bijvoorbeeld de batterij te vervangen.

iPhone inruilen bij Apple

Bij Apple Trade In zie je direct hoeveel je iPhone waard is wanneer je hem inruilt bij Apple. Maar hoewel je bij Apple voor een nieuwe iPhone het meest betaald, krijg je bij het inruilen het minst:

Bovendien zijn er een heleboel voorwaarden van toepassing. Die vind je onderaan op de website terug. De prijzen in de lijst zijn al niet heel hoog, maar in de praktijk kunnen ze dus nog een stuk lager uitvallen. Zeker als je toestel niet in onberispelijke staat is.

Dit is je iPhone nog waard bij bij Swappie, Rebuy etc.

Dergelijke bedrijven verkopen refurbished iPhones, oftewel tweedehands iPhones die helemaal zijn nagekeken en waar nodig gerepareerd. Aan deze bedrijven kun je dus ook je iPhone verkopen. Hier vind je geen lijst met prijzen zoals bij Apple, maar je kunt online een schatting krijgen van wat je iPhone nog waard is door wat specificaties in te voeren en vragen te beantwoorden.

De schatting voor een iPhone 12 die er goed uitziet, is 270 euro. Dat is hetzelfde als wat Apple aangeeft. Nou zitten er een paar krasjes op het scherm van de iPhone 12. Het is een beetje onduidelijk wat je hierover bij Swappie moet aangeven. Swappie heeft het bij de vraag ‘is het scherm onbeschadigd?’ namelijk over barsten en donkere vlekken. Verander je deze vraag alsnog naar ‘nee’, dan verandert de schatting direct naar 140 euro. Ongeveer een halvering en dus zeker iets om rekening mee te houden.

Bij Rebuy kun je de gebruikssporen of kleine beschadigingen duidelijker aangeven. Daar is dezelfde iPhone 12 volgens de schatting 235,26 euro waard.

Verkopen op Marktplaats

Over het algemeen is je iPhone het meest waard wanneer je hem direct aan een consument verkoopt. Er zit immers geen bedrijf tussen wat er ook nog iets aan moet verdienen. Is het toestel nog in goede staat, dan is rechtstreeks verkopen zowel voor koper als voor de verkoper voordelig. Zorg er in elk geval voor dat je je iPhone mooi schoonmaakt voordat je hem op de foto zet. Vergeet ook niet om je iPhone terug te zetten naar de fabrieksinstellingen!

Zo bepaal je zelf de vraagprijs van je iPhone

Verkoop je je iPhone via een site zoals Marktplaats, dan moet je zelf bepalen wat je iPhone ongeveer waard is. Om te beginnen is het daarom goed om te kijken of er al andere advertenties zijn van dezelfde iPhone. Je ziet dan direct wat diegene als vraagprijs heeft bedacht, maar ook of er al biedingen zijn. Worden er heel veel dezelfde iPhones aangeboden, dan kan het een goed idee zijn om net iets minder te vragen. Of om nog even te wachten met het verkopen van je eigen iPhone.

In het geval van de iPhone 12 heeft het niet zo veel zin om te wachten, omdat het aanbod momenteel te groot is. Het is niet heel waarschijnlijk dat het aanbod binnenkort ineens veel kleiner is.

De meeste iPhone 12-toestellen die worden aangeboden, hebben een vraagprijs van 300 tot 350 euro. En de meeste biedingen liggen met zo’n 250 euro wat lager. Dit betekent dat de iPhone 12 op Marktplaats in de praktijk waarschijnlijk zo’n 280 euro waard is, afhankelijk van de conditie. Heb je er het originele doosje of accessoires bij, dan kan dat een positief effect hebben op de prijs, maar bedenk wel dat niet iedereen daar behoefte aan heeft.

Gezien de biedingen lijkt het erop dat de meeste mensen een paar krasjes minder erg vinden dan een lage batterijcapaciteit. Dat is ook wel logisch. Een paar krasjes valt prima mee te leven zonder dat je het scherm vervangt. Een batterij die zijn beste tijd heeft gehad zal over niet al te lange tijd toch echt vernieuwd moeten worden. Een iPhone 12 met een relatief lage batterijcapaciteit is zeker nog wel wat waard, maar mensen bieden minder omdat er relatief snel een nieuwe batterij in moet.

Overigens bieden mensen over het algemeen altijd minder dan de vraagprijs. Zorg er dus voor dat je vraagprijs niet té laag is. Wil je graag snel verkopen, dan lijkt dat misschien juist wel een goed idee. Maar je loopt het risico dat mensen dan absurd laag gaan bieden. En een ander risico is dat mensen bij een erg lage vraagprijs mogelijk denken dat er dan wel iets mis moet zijn met het toestel.

Conclusie: hoeveel is je iPhone nog waard?

De waarde van je iPhone ligt doorgaans wat hoger dan wat je op de website van Apple ziet staan. En waarschijnlijk is je iPhone ook wat meer waard dan wat je bij een refurbisher kunt krijgen.

Op Marktplaats is je iPhone doorgaans het meeste waard, maar dan moet je daar wel wat moeite in steken. Je moet daar ook wat geluk hebben en daadwerkelijk iemand tegenkomen die jouw iPhone graag wil hebben …

