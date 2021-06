iPhone vergeten? Dat wordt een stuk lastiger met iOS 15!

Met iOS 15 wordt het een stuk lastiger om je iPhone te vergeten. Er zitten namelijk allerlei trucjes in om verloren spullen alsnog terug te vinden. Deze drie verbeteringen brengt iOS 15 naar de Zoek mijn-app op je iPhone.

iOS 15: iPhone vergeten is verleden tijd

Gisteren presenteerde Apple iOS 15. De nieuwste iPhone-update rolt dit najaar uit voor alle telefoons die nu op iOS 14 draaien. iOS 15 zit boordevol nieuwe functies en in dit artikel staan we stil bij de vernieuwde Zoek mijn-app.

1. iPhone vergeten kan niet meer met iOS 15

Het wordt met iOS 15 praktisch onmogelijk om je iPhone te vergeten. De update zorgt er namelijk voor dat je een seintje krijgt op het moment dat je te ver afdwaalt van je telefoon, AirTag of een ander apparaat (zoals je MacBook).

Op het moment dat je te ver verwijderd bent, speelt je verloren iPhone een muziekfragment af. Tenminste, als jij hiervoor kiest. Je kunt straks in de instellingen van de Zoek mijn-app per gekoppeld accessoire instellen of je deze waarschuwing wil activeren.

Extra handig is dat je rekening kunt houden met de locatie. Zo krijg je bijvoorbeeld geen melding op het moment dat je je iPhone thuis laat liggen, maar wel als je ‘m vergeet in de kantine op werk.

2. Verloren spullen terugvinden

Nog een toffe nieuwe functie voor iOS 15: de Zoek mijn-app werkt straks ook voor verloren apparaten en devices die geen signaal meer geven (offline zijn). Dit is met name een uitkomst voor wanneer je iPhone gestolen is, of een lege batterij heeft.

Wanneer je batterij leeg is, laat de Zoek mijn-app de laatst bekende positie op de kaart zien. Heeft een dief je gestolen iPhone gewist? Dan kun je het apparaat nog steeds opsporen via de Zoek mijn-app.

3. Nieuwe widgets

Tot slot krijgt de Zoek mijn-app zijn eigen widget. Op die manier kun je al je persoonlijke spullen in de gaten houden op het thuisscherm van je iPhone. In dit venster staat precies waar je spullen zich bevinden.

