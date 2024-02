‘iPhone van AI’: dit kun je verwachten van het AI-bedrijf van Jony Ive

Een stapel Apple-medewerkers is naar het nieuwe AI-bedrijf van Jony Ive vertrokken, maar wat kunnen verwachten van de ‘iPhone van AI’ die daar wordt gemaakt?

iPhone van AI: dit kun je verwachten

Jony Ive ken je waarschijnlijk als de ontwerper van een flinke reeks iconische Apple-producten. Denk aan de transparante iMac, de iPod en uiteraard de iPhone en iPad. In Ive’s jacht naar de dunste apparaten was hij ook verantwoordelijk voor onder andere het desastreuze toetsenbord met vlindertoetsen, maar na zijn vertrek bij Apple kijkt men over het algemeen vol bewondering terug op zijn werk.

Het is daarom interessant om te kijken wat Ive nu gaat doen. Zeker aangezien hij in een markt stapt waar Apple nog een beetje in achterloopt: kunstmatige intelligentie.

iPhone van AI

Jony Ive zou samen met Sam Altman van OpenAI (je weet wel, van ChatGPT) werken aan een nieuwe AI-gadget. Het wordt de ‘iPhone van AI’ genoemd, maar wat deze gadget uiteindelijk wordt, daar is nog niets over bekend. De Financial Times stelt dat het gaat om een apparaat dat een meer natuurlijke en intuïtieve gebruikerservaring moet bieden rond het gebruik van kunstmatige intelligentie.

De touchscreen in de originele iPhone heeft veranderd hoe we met telefoons bedienen en met het mobiele internet omgaan, maar hoe kan een nieuwe gadget dat voor AI doen?

Ook over het AI-bedrijf van Ive waar deze gadget wordt gemaakt, is niet veel duidelijk. Behalve dat al meer dan twintig Apple-medewerkers zouden zijn overgestapt, omdat ze geloven in de visie van Ive. Voornamelijk opvallend is dat Tang Tan, de vice president van iPhone-design bij Apple, zich aansluit als ‘lead hardware engineering’ voor AI-apparaten. Er gebeurt dus van alles, maar wat kunnen we er echt van verwachten?

Een apparaat voor in huis

Als we de geruchten mogen geloven, is dit nieuwe apparaat bedoeld voor het huis. Dat is opvallend, want de meeste AI-apparaten die nu worden gemaakt draaien juist om mobiliteit. Van brillen met AI tot kettingen waarmee je gesprekken opneemt en samenvat. Een AI-apparaat voor thuis zou een interessante toevoeging kunnen zijn.

Op dit moment heb je thuis voornamelijk interactie met AI via je smartphone of computer. Daarnaast zullen slimme speakers zoals de HomePod meer AI-functies krijgen voor meer natuurlijke gesprekken. Wat zou Ive daar aan kunnen toevoegen?

Wat voor apparaten er al worden gemaakt

Door de enorme hype die er is ontstaan rond kunstmatige intelligentie, struikelen bedrijven en nieuwe start-ups over elkaar heen om AI-hardware te maken. Het meest opvallende voorbeeld daarvan is de Rabbit R1: ook wel het meest interessante product van techbeurs CES 2024.

De Rabbit R1 kan al twee vinkjes zetten op punten waar Ive mee bezig is: sterk design en een hele eigen manier om interactie te hebben met AI. Alles werkt via je stem en een unieke draaiknop.

Meta gaat voor brillen met een camera, waarmee je vragen kunt stellen aan een AI over wat je op dat moment ziet. Daarnaast ontstaat er een wildgroei aan AI-wearables zoals de AI Pin van Humane, de Rewind Pendant of de Tab van van techentrepreneur Avi Schiffman. Die laatste twee zijn interessant, omdat je in gesprek kunt gaan met wat je in het verleden hebt gezegd.

De Rabbit R1.

Houd de verwachtingen laag

Ieder bedrijf denkt het afgelopen jaar: we moeten iets met AI. Dat Jony Ive en Sam Altman ergens mee bezig zijn is natuurlijk interessant, maar de ontwikkelingen van deze technologie gaan zo snel dat niets zeker is. Het is niet ondenkbaar dat deze nieuwe hardware nooit gaat verschijnen, omdat andere bedrijven al iets beters hebben gemaakt of omdat we er achter zijn gekomen dat onze smartphone meer dan voldoende is voor interactie met AI.

Hoe dan ook houden we de ontwikkelingen goed in de gaten.

