De iPhone van de toekomst krijgt een scherm zonder inkepingen of gaatjes. In 2027 wil Apple de selfiecamera van de iPhone zelfs helemaal onzichtbaar maken.

iPhone van 2027 krijgt een ‘onzichtbare’ selfiecamera

Volgens geruchten werkt Apple aan iets bijzonders. Het bedrijf is namelijk van plan om de selfiecamera onder het scherm te verstoppen. Hierdoor ziet de voorkant van de telefoon er straks uit als één geheel.

Apple wil al langer een iPhone maken zonder inkepingen of gaatjes. Volgens geruchten is Apple van plan om zowel de gezichtsherkenning (Face ID) als de selfiecamera onder het scherm plaatsen.

Waarschijnlijk zal Face ID als eerste onder het scherm verdwijnen. Geruchten zeggen dat Apple al jaren werkt aan een manier om de benodigde hardware voor Face ID onder het scherm te plaatsen.

Verwacht wordt dat dit dan bij de iPhone 18 Pro ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Deze iPhone moet in 2026 op de markt komen. De camera verdwijnt dan een jaar later onder het scherm.

Een camera onder het scherm plaatsen klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Het scherm moet genoeg licht doorlaten zodat de camera je gezicht goed kan vastleggen. Bij andere smartphones die dat al wel hebben gaat dat niet altijd even goed en dat levert slechtere foto’s op. Apple wil dat koste wat het kost voorkomen. Daarom duurt het waarschijnlijk nog tot 2027 voordat de techniek echt klaar is.

Naadloos scherm komt bij de iPhone 20

2027 is ook nog eens een speciaal voor Apple. De iPhone bestaat dan twintig jaar. Volgens de geruchten gaat Apple dit ook terug laten komen in de naam. Als we de huidige releases volgen, zou in 2027 de iPhone 19 moeten verschijnen. Maar waarschijnlijk slaat Apple deze iPhone over en verschijnt in 2027 de iPhone 20.

Het is niet voor het eerst dat Apple een generatie van de iPhone overslaat. Zo bracht Apple in 2017 geen iPhone 9 uit, toen verscheen de iPhone X.

