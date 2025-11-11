iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

iPhone van 2027 krijgt een ‘onzichtbare’ selfiecamera

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
11 november 2025, 16:10
2 min leestijd
iPhone van 2027 krijgt een ‘onzichtbare’ selfiecamera

De iPhone van de toekomst krijgt een scherm zonder inkepingen of gaatjes. In 2027 wil Apple de selfiecamera van de iPhone zelfs helemaal onzichtbaar maken.

Lees verder na de advertentie.

iPhone van 2027 krijgt een ‘onzichtbare’ selfiecamera

Volgens geruchten werkt Apple aan iets bijzonders. Het bedrijf is namelijk van plan om de selfiecamera onder het scherm te verstoppen. Hierdoor ziet de voorkant van de telefoon er straks uit als één geheel.

Apple wil al langer een iPhone maken zonder inkepingen of gaatjes. Volgens geruchten is Apple van plan om zowel de gezichtsherkenning (Face ID) als de selfiecamera onder het scherm plaatsen.

iPhone Face ID onder scherm

Waarschijnlijk zal Face ID als eerste onder het scherm verdwijnen. Geruchten zeggen dat Apple al jaren werkt aan een manier om de benodigde hardware voor Face ID onder het scherm te plaatsen.

Verwacht wordt dat dit dan bij de iPhone 18 Pro ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Deze iPhone moet in 2026 op de markt komen. De camera verdwijnt dan een jaar later onder het scherm.

Een camera onder het scherm plaatsen klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Het scherm moet genoeg licht doorlaten zodat de camera je gezicht goed kan vastleggen. Bij andere smartphones die dat al wel hebben gaat dat niet altijd even goed en dat levert slechtere foto’s op. Apple wil dat koste wat het kost voorkomen. Daarom duurt het waarschijnlijk nog tot 2027 voordat de techniek echt klaar is.

Naadloos scherm komt bij de iPhone 20

2027 is ook nog eens een speciaal voor Apple. De iPhone bestaat dan twintig jaar. Volgens de geruchten gaat Apple dit ook terug laten komen in de naam. Als we de huidige releases volgen, zou in 2027 de iPhone 19 moeten verschijnen. Maar waarschijnlijk slaat Apple deze iPhone over en verschijnt in 2027 de iPhone 20.

Het is niet voor het eerst dat Apple een generatie van de iPhone overslaat. Zo bracht Apple in 2017 geen iPhone 9 uit, toen verscheen de iPhone X.

Wil je geen nieuws van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone

Bekijk ook

iOS 27 krijgt drie nieuwe Apple Intelligence-functies (en dit zijn ze)

iOS 27 krijgt drie nieuwe Apple Intelligence-functies (en dit zijn ze)

Vandaag 17:13

Apple Watch past in watchOS 26 zelf het volume aan (en dat is geen fout)

Apple Watch past in watchOS 26 zelf het volume aan (en dat is geen fout)

Vandaag 14:22

Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

Vandaag 12:49

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

Vandaag 9:05

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren