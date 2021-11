Je iPhone voorspelt nu of je binnen 12 maanden gaat vallen

Sinds iOS 15 houdt je iPhone iets nieuws in de gaten: je wandelstabiliteit. Hierbij waarschuwt het toestel je als het risico op vallen in het komende jaar hoog is.

iPhone kan voorspellen of je gaat vallen

Heb je een iPhone met iOS 15 en bewaar je ‘m in de broekzak, dan worden automatisch je balans, kracht en manier van lopen beoordeeld. Dit berekent je iPhone op basis van gegevens over onder meer de snelheid van wandelen, staplengte en steunfase.

Met deze gegevens maakt je iPhone een schatting van je stabiliteit. Hoe lager de wandelstabiliteit, des te groter de kans dat je valt. Je kunt instellen dat je hierover een melding ontvangt. Je iPhone laat dan weten dat er een verhoogd valrisico is in de komende twaalf maanden.

Bekijk je wandelstabiliteit

Je wandelstabiliteit wordt na het installeren van iOS 15 automatisch bijgehouden. Om deze gegevens in te zien, doe je het volgende:

Open de Gezondheid-app van je iPhone; Tik op het tabblad ‘Gegevens’; Kies voor ‘Mobiliteit’; Scrol naar beneden en tik op ‘Wandelstabiliteit’.

De grafiek laat zien of je wandelstabiliteit ‘OK’, ‘Laag’ of ‘Zeer laag’ is. Bij ‘Laag’ is je wandelstabiliteit gedaald en er is er in het komende jaar een hoger valrisico. Bij ‘Zeer laag’ beoordeelt je iPhone je manier van lopen als zeer onstabiel en heb je de komende tijd een hoog valrisico.

Met oefeningen die je kracht en evenwicht verbeteren, verminder je je valrisico. Op de Mobiliteit-pagina van de Gezondheid-app vind je tips en oefeningen om de spieren te versterken en de evenwicht te verbeteren, waardoor je de kans op een uitglijder verkleint.

Stabiliteitsmeldingen

Je iPhone kan je waarschuwen als de kans groot is dat je ergens in het komende jaar zal vallen. Standaard doet je iPhone dit niet, dus je moet het nog wel zelf instellen:

Open de Gezondheid-app van je iPhone; Tik op het tabblad ‘Gegevens’; Kies voor ‘Mobiliteit’; Tik op ‘Configureer’ en doorloop de stappen.

