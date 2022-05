‘iPhone verruilt Lightning-poort voor usb-c’

Vorige week waren er aanwijzingen dat Apple de Lightning-poort wil verwisselen voor de universele usb-c-aansluiting. Nu bevestigt een betrouwbare Apple-insider dit gerucht: de iPhone krijgt mogelijk usb-c.

iPhone met usb-c

Afgelopen woensdag meldde de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple van plan is om afscheid te nemen van de Lightning-poort. De iPhone 15-serie (die vermoedelijk verschijnt in september 2023) zou zijn voorzien van een usb-c-aansluiting.

De zeer betrouwbare Apple-insider Mark Gurman bevestigt dit gerucht nu. ‘Apple test met iPhones waarbij de huidige Lightning-poort is vervangen door het meer gangbare usb-c’, schrijft hij op de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg. Apple ontwikkelt volgens Gurman ook een nieuwe adapter, die toekomstige iPhones laat werken met accessoires die een Lightning-aansluiting hebben.

Ming-Chi Kuo en Mark Gurman staan bekend als de betrouwbaarste Apple-insiders van het moment. De kans is dan ook groot dat de geruchten kloppen. De overstap naar usb-c zou een grote zijn: in de iPhone-geschiedenis is het pas de tweede poortwijziging.

Toch is het geen verrassing. De meeste iPads (de iPad Pro, iPad Air en iPad mini) zijn al geswitcht van Lightning naar usb-c. De MacBook heeft deze aansluiting ook. Bovendien was een nieuwe Europese wetgeving ‘een belangrijke reden’ om over te gaan op usb-c, schrijft Gurman. Het wetsvoorstel verplicht fabrikanten om smartphones en andere gadgets te voorzien van een usb-c-aansluiting.

Waarom usb-c?

Een usb-c-poort voor de iPhone heeft veel voordelen. Zo zijn er snellere oplaadsnelheden mogelijk. Ook is er een veel snellere dataoverdracht: het overzetten van gigantische 4K-bestanden is binnen een paar seconden gepiept. Bovendien heb je aan één oplader genoeg om je iPhone, Mac én iPad van stroom te voorzien.

Een nadeel is er ook, want veel Apple-accessories (waaronder de AirPods, Apple TV Remote, MagSafe-oplader) gebruiken nog Lightning. Om deze accessoires toch met iPhones met usb-c te laten werken, ontwikkelt Apple dus een nieuwe adapter. Mogelijk krijg je deze adapter er gratis bij als je een iPhone met usb-c koopt, al is dit nog niet zeker.

Apple testte in de afgelopen jaren ook met een iPhone zonder oplaadpoort, weet Gurman. Voorlopig zit zoiets er echter nog niet in. Draadloos opladen is langzamer en het synchroniseren van gegevens gaat minder vlug. Ook is het niet in alle situaties praktisch, zoals in auto’s waar voor CarPlay nog een kabel vereist is.

