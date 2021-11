Krijgt de iPhone 14 dan tóch een usb-c-aansluiting?

De MacBook heeft usb-c al een tijdje, en de meeste iPad-modellen inmiddels ook. Maar waar blijft de iPhone? Volgens een nieuw gerucht kan het in 2022 zover zijn. Apple zou overwegen de usb-c-aansluiting op te nemen in de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 met usb-c

Dit meldt LeaksApplePro op basis van anonieme bronnen. De Apple-leaker heeft nog geen noemenswaardige staat van dienst als het gaat om geruchten, dus het is twijfelachtig of de bronnen betrouwbaar zijn. Maar omdat het zo’n grote grote stap zou betekenen voor de iPhone, is het leuk om in te zoomen op dit gerucht.

Volgens de bronnen zijn er drie redenen waarom Apple bij de iPhone 14 de Lightning-poort wil inruilen voor usb-c:

1. Snelle dataoverdracht

De Pro-iPhones worden steeds professioneler. De iPhone 13 Pro (Max) neemt bijvoorbeeld beelden op in ProRes, een videocodec die gericht is op filmmakers. Deze bestanden nemen veel ruimte in beslag. Een minuut 4K ProRes-video neemt ongeveer 6 GB opslagruimte in.

‘Stel dat ik een professional ben en ik twee uur aan onbewerkte 4K ProRes-video opneem’, schrijft LeaksApplePro. ‘Dat is een bestand van 720 GB. Met een Lightning-kabel duurt het 3 uur en 45 minuten om zo’n bestand over te zetten op een computer.’

Als de iPhone usb-c met Thunderbolt 4-technologie heeft – zoals te vinden bij de nieuwe iPad Pro en MacBooks – zou het overzetten van hetzelfde bestand slechts 2 minuten en 38 seconden moeten duren. Om Pro-toestellen dus écht Pro te maken, is de overstap naar usb-c gewenst.

2. EU-regels

De Europese Unie wil een einde maken aan al die verschillende opladers die fabrikanten leveren. In september kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om usb-c te verplichten als de standaard.

Het is een wetsvoorstel waartegen Apple zich verzet, want het gebruik van één type connector zou volgens het bedrijf slecht zijn voor de innovatie. Apple vroeg de Europese Commissie om zijn plannen te heroverwegen. Toch is het voor Apple een extra argument om de sprong te maken naar usb-c, want daarmee worden mogelijk veel juridische problemen voorkomen.

3. Milieu

De derde reden waarom Apple denkt aan usb-c, heeft volgens LeaksApplePro te maken met het milieu. Apple zet serieus in op duurzaamheid en beloofde eerder al volledig klimaatneutraal te zijn in 2030. En als de iPhone overstapt naar usb-c en er maar één type connector is voor alle smartphones, zou dat erg helpen om de hoeveelheid elektronisch afval (ewaste) te verminderen.

Dit argument vinden we echter niet zo sterk. Als het milieu voor Apple belangrijker was dan geld, was het bedrijf allang overgestapt naar usb-c. En als we de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo mogen geloven, is het financiële plaatje ook de reden dat Apple misschien wel nooit de sprong maakt naar usb-c.

Of alleen maar MagSafe?

Apple verdient namelijk veel aan aan zijn Lightning-kabels. Niet alleen via de kabels zie ze zelf verkopen, maar fabrikanten moeten ook een flinke commissie betalen om Lightning-accessoires te maken. Daarom maakt Apple liever de stap naar een poortloos ontwerp.

Opladen zou dan alleen kunnen met MagSafe, de nieuwe draadloze oplaadtechniek van Apple. Zo wordt de iPhone waterbestendiger en kan Apple weer adviseren om opladers te gebruiken die ze zelf gecertificeerd hebben en het Made For iPhone-logo (MFi) dragen. MagSafe is echter voorlopig nog niet in staat om gegevens over te dragen, waardoor het niet uit te sluiten is dat Apple kiest voor een tussentijdse oplossing: usb-c.

In de komende maanden horen we ongetwijfeld meer over de vernieuwingen van de iPhone 14.