Waarom een nieuwe iPhone-update vaak problemen veroorzaakt

Je hebt de laatste iPhone-update geïnstalleerd en ineens gaat je accu sneller leeg en werken je favoriete apps minder goed. Ieder jaar stromen de klachten binnen na de release van een nieuwe iOS-versie. De grote vraag is: hoe kan dat?

Waarom nieuwe iOS-versies regelmatig voor problemen zorgen

Je iPhone up-to-date houden is belangrijk. Op die manier heb je altijd toegang tot de laatste versies en ben je optimaal beschermd tegen hackers en virussen. Toch gaat het updaten van je iPhone niet alleen maar over rozen. Gebruikers ervaren na de jaarlijkse iOS-release altijd weer een rits aan problemen.

Updates worden grondig getest voordat Apple ze uitrolt. Het kan evengoed gebeuren dat bepaalde bugs niet bijtijds worden opgespoord. Relatief weinig mensen testen de software immers op relatief weinig iPhones tijdens de testfase. Miljoenen mensen gaan echter aan de slag met de software zodra de update breed beschikbaar wordt. Het is geen wonder dat Apple een aantal kinderziektes pas in een later stadium wegpoetst.

We zien dan ook vaak een aantal kleine updates die in de weken na de release van een grote update volgen. Dit gebeurt straks waarschijnlijk ook na de release van iOS 15. Deze updates verhelpen de meest irritante en in het oog springende bugs. Apple blijft de software gedurende het jaar optimaliseren, tot de volgende iOS-versie beschikbaar wordt. Het hele riedeltje begint dan weer opnieuw.

Teleurstellende accuduur en slecht werkende apps

Een veel voorkomend probleem is het verminderen van de accuduur na een software-update. Dit is in de meeste gevallen echter volkomen normaal. Na het uitvoeren van een update heeft je iPhone een aantal uur tot een aantal dagen nodig, zodat hij zich opnieuw kan kalibreren. Dit vergt een hoop energie. Als het goed is werkt je batterij hierna weer als vanouds.

Slecht werkende apps zorgen na een iPhone-update voor een andere tijdelijke ergernis. App-updates liggen helaas niet in Apples handen, maar in de handen van app-ontwikkelaars. De meeste populaire applicaties – zoals Instagram en WhatsApp – zijn vaak goed voorbereid op nieuwe iOS-versies. Soms echter niet. Je zult dan even moeten wachten op een aparte app-update. Deze zie je vanzelf in de App Store verschijnen zodra hij beschikbaar is.

Problemen zijn vaak tijdelijk

Gelukkig zijn software-bugs vlak na de release meestal te beperkt om écht in de weg te zitten. Het gaat voornamelijk om kleine irritaties, maar ook die kunnen je dag behoorlijk verpesten. Zorg dat je na een grote update ook de kleine updates zo snel mogelijk in huis haalt, want dan ben je spoedig van die irritaties af.

Grote updates van iOS en iPadOS zorgen heel af en toe voor vastlopers, waarbij het herstellen en terugzetten van een reservekopie de enige oplossing is. Neem dus het zekere van het onzekere en maak een back-up van je iPhone en iPad.

We raden aan om je iPhone altijd up-to-date te houden. Dat heeft vooral te maken met die eerder genoemde hackers en virussen. Je kunt natuurlijk altijd een weekje of twee wachten na de release van een grote update, om er zeker van te zijn dat je de grootste problemen ontloopt.

