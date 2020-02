Regelmatig brengt Apple een nieuwe versie van iOS uit. Maar hoe weet je nu op welke versie jouw iPhone, iPad, iPod touch of Apple Watch (maximaal) draait? Een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je Apple-device bijwerken naar de nieuwste software

Inmiddels zijn we toe aan de dubbele cijfers voor iOS, dat in 2007 het levenslicht zag als iPhone OS 1. De eerste versie van Apples mobiele besturingssysteem was behoorlijk basic: zo was er slechts een handjevol apps beschikbaar, waaronder Safari, YouTube en de calculator. Gelijktijdig met de release van de iPhone 3G (2008) verscheen iPhone OS 2, ditmaal mét App Store en de mogelijkheid om applicaties van derden te installeren.

In juni 2009 maakte Apple iPhone OS 3 beschikbaar, met als meest opvallende nieuwe features Spotlight zoeken voor het homescreen, video’s opnemen (exclusief voor de iPhone 3GS) en de optie om te knippen en plakken. Tijdens WWDC 2010 besloot Apple om iPhone OS om te dopen tot iOS. Een logische keuze, aangezien dat jaar ook de eerste iPad verscheen.

Genoeg over het verleden, het is tijd om te kijken naar de verschillende Apple-devices en op elke iOS-versie ze draaien. In het update-overzicht hieronder hebben we de verschillende toestellen op een rijtje gezet. Op die manier kun je precies zien of jouw iPhone, iPad of iPod touch bijgewerkt kan worden naar een nieuwe softwareversie. Ook kun je zien hoe het zit met software-updates voor de Apple Watch.

iPhone update-overzicht

Zoals je hieronder ziet, draaien er nog behoorlijk veel iPhones op de laatste versie van iOS. Onderstaand overzicht wordt regelmatig bijgewerkt, naarmate nieuwe toestellen en iOS-versies beschikbaar worden. Goed om te weten: niet alle apparaten die op iOS 12 draaien, worden bijgewerkt naar het nieuwe iOS 13.

iPad update-overzicht

Apple introduceerde de eerste iPad in 2010. Het apparaat zorgde eigenhandig voor het ontstaan van een bloeiende markt voor tablets. Inmiddels is de interesse in dit type device afgenomen, maar de iPad is nog steeds vrij populair. Check hieronder de laatste iPad-update per model.

iPod touch-update overzicht

De iPod touch was de eerste mediaspeler met iPhone OS/iOS en de mogelijkheid om apps en media te downloaden. De touch werd in 2007 geïntroduceerd en is inmiddels toe aan de zesde generatie. Kijk hieronder of jouw iPod touch op de laatste softwareversie draait:

iPod touch 1e generatie (2007): iPhone OS 1.0 – iPhone OS 3.1.3 (laatste versie)

(2007): iPhone OS 1.0 – iPhone OS 3.1.3 (laatste versie) iPod touch 2e generatie (2008): iPhone OS 2.1 – iOS 4.2 (laatste versie)

(2008): iPhone OS 2.1 – iOS 4.2 (laatste versie) iPod touch 3e generatie (2009): iPhone OS 3.1.1 – iOS 5.1.1 (laatste versie)

(2009): iPhone OS 3.1.1 – iOS 5.1.1 (laatste versie) iPod touch 4e generatie (2010): iOS 4.1 – iOS 6.1.6 (laatste versie)

(2010): iOS 4.1 – iOS 6.1.6 (laatste versie) iPod touch 5e generatie (2012): iOS 6.0 – iOS 9.3.5 (laatste versie)

(2012): iOS 6.0 – iOS 9.3.5 (laatste versie) iPod touch 6e generatie (2015): iOS 8.4 – iOS 12.4 (laatste versie)

iPod touch 7e generatie (2019): iOS 12 – iOS 13.3.1 (actueel)

Apple Watch update-overzicht

De allereerste Apple Watch werd in de herfst van 2014 aangekondigd en in april 2015 uitgebracht. In september 2016 volgden de Apple Watch Series 1 en 2. Eerstgenoemde is nagenoeg hetzelfde als de originee Watch, maar met een snellere cpu. De Series 2 is sneller, waterbestendig en uitgerust met gps. De Series 3 en Series 4 en 5 maken het horloge nog onafhankelijker van de iPhone.

iOS updaten: zo doe je dat

Om te checken of je écht de laatste iOS-versie op je toestel hebt staan, ga je naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Is er een iPod-, iPad- of iPhone-update beschikbaar, zorg dan vooraf dat je toestel voldoende (minimaal 50 procent) is opgeladen. Verbind je apparaat met wifi om te voorkomen dat de download van de update ten koste gaat van je databundel. Lukt het updaten niet of heb je te weinig ruimte, koppel je toestel dan aan een pc met iTunes om via dat programma te updaten.

Om een Apple Watch-update uit te voeren, zorg je allereerst dat je iPhone is bijgewerkt. Zorg dat je smartwatch voldoende is opgeladen en via bluetooth is gekoppeld aan je telefoon. Op je iPhone open je de Apple Watch-app en ga je naar ‘Mijn Watch > Algemeen > Software-update’. Volg de instructies op het scherm. Het updaten kan enkele minuten tot een uur duren.

Benieuwd welke nieuwe functies elke update introduceerde? In ons iOS versie-overzicht lees je alles over de software, van iPhone OS 1 tot het meer recente iOS 12 en iOS 13. Wil je als eerste weten wanneer er een nieuwe iOS-versie klaarstaat om te downloaden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.