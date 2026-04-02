Deze zeldzame iPhone-update moet je direct installeren (om deze reden)

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor de iPhone die volledig gericht is op het verbeteren van de beveiliging. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nee, Apple heeft niet alweer een nieuwe versie van iOS 26 uitgebracht. Het gaat om een nieuwe versie van iOS 18. De update is een reactie op de toenemende verspreiding van een datalek dat bekendstaat als DarkSword. De update bestaat uit een nieuwe versie van iOS 18.7.7 met buildnummer 22H340 voor alle iPhone-modellen.

DarkSword

DarkSword is een datalek die iOS 18.4 tot en met iOS 18.7 treft en die is ontdekt door de Google Threat Intelligence Group. Apple reageerde in eerste instantie op DarkSword door nieuwe versies van iOS 18 uit te brengen, maar alleen voor iPhone-modellen die iOS 26 niet kunnen draaien. Deze update kwam in de vorm van iOS 18.7.7 en iPadOS 18.7.7 voor de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en iPad (7e generatie).

Er zijn echter ook gebruikers met een iPhone waarop iOS 26 wel kan draaien, maar die ervoor hebben gekozen om niet te updaten. Deze mensen blijven kwetsbaar voor de DarkSword-exploit, aangezien de laatste iOS 18-update die voor alle iPhones is uitgebracht, iOS 18.7.3 was in december. Daarom is de iOS 18-update van vandaag beschikbaar voor alle iPhones waarop nog steeds iOS 18 staat, ongeacht of ze door iOS 26 worden ondersteund of niet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-gebruikers die automatische updates hebben ingeschakeld, ontvangen deze iOS 18-update ook automatisch. Apple raadt wel alle gebruikers met ondersteunde apparaten aan om te updaten naar iOS 26 om te profiteren van de meest geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Volgens de eerste cijfers van Apple staat iOS 26 geïnstalleerd op 74 procent van de iPhones die in de afgelopen vier jaar zijn uitgebracht.

Wil je de update handmatig installeren, ga dan naar de app Instellingen, tik op 'Algemeen' en kies vervolgens voor 'Software-update'. De update wordt automatisch geïnstalleerd als automatische updates op je apparaat zijn ingeschakeld.