iPhone Ultra lost twee grote problemen op – en krijgt véél nieuwe functies

Apple werkt aan de iPhone Ultra, die naar verluidt twee grote problemen oplost. Dit zijn alle functies van de nieuwe iPhone!

Er komen in 2026 grote veranderingen naar de iPhone, want de iPhone Ultra staat op de planning. Het gaat om de eerste opvouwbare iPhone ooit, die zowel aan de buiten- als binnenkant een scherm krijgt. Volgens geruchten vouw je de iPhone open als een boek en wordt het toestel ongeveer even groot als de iPad mini. Dat is niet alles, want Apple lost bij de iPhone Ultra twee belangrijke problemen op. Dit kun je verwachten!

1. Kreukvrij scherm

Samsung en Google hebben al jaren opvouwbare telefoons. Bij deze toestellen is de vouw duidelijk zichtbaar in het scherm, maar dat probleem lost Apple op bij de iPhone Ultra. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de iPhone Ultra een scherm waarin je nauwelijks een vouw ziet. Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat nog een stap verder en verwacht dat de iPhone een compleet kreukvrij display krijgt.

Dit wordt een van de belangrijkste voordelen van de iPhone Ultra. Waar je bij concurrenten een duidelijke vouw ziet in het scherm, krijg je bij de iPhone Ultra een vrijwel kreukvrij scherm. De telefoon krijgt opengeklapt een 8-inch scherm, vergelijkbaar met de iPad mini. Bij dat scherm is dus niet zichtbaar waar je de iPhone Ultra dichtklapt. Is het toestel dichtgevouwen? Dan kun je een 5,5-inch display gebruiken aan de voorzijde.

2. Duurzaam display

Het scherm is standaard al één van de belangrijke onderdelen van de iPhone, maar dat is bij de iPhone Ultra nog meer het geval. Apple ontwikkelt voor het eerst een scherm dat opgevouwen kan worden. Daar komen meer problemen bij kijken, die Apple bij de iPhone Ultra probeert te voorkomen. Het grootste probleem heeft te maken met de duurzaamheid van het display, want een opvouwbaar scherm slijt veel sneller.

Dat zorgde eerder bij Samsung al voor problemen bij de Samsung Galaxy Fold. Opvouwbare scherm slijten sneller op de plek van de vouw met als gevolg scheurtjes in het midden van het display. Vergelijkbare problemen kunnen naar de iPhone Ultra komen. Volgens Mark Gurman heeft Apple daarom een speciaal scherm ontworpen, dat enorm duurzaam is. Door het uitblijven van scheurtjes en het ontbreken van een vouwlijn moet het display enorm lang meegaan, ook als je de telefoon vaak open- en dichtklapt.

iPhone Ultra krijgt veel nieuwe functies

Opvouwbare telefoons hebben standaard twee grote problemen, die Apple voorkomt bij de iPhone Ultra. Het apparaat krijgt een scherm dat vrijwel kreukvrij is én daardoor veel langer meegaat. Andere functies die bij de iPhone Ultra worden verwacht zijn de A20 Pro-chip, beveiliging met Touch ID, twee 48-megapixelcamera’s en een vernieuwde versie van iOS. Zowel aan de voor- als binnenzijde heeft de iPhone Ultra een frontcamera.

De iPhone Ultra wordt dus enorm geavanceerd, maar dat is ook wel terug te zien aan het verwachte prijskaartje. Volgens geruchten krijgt de nieuwe iPhone een beginprijs van meer dan 2000 euro, waardoor het geen telefoon voor het grote publiek wordt. Welke prijs Apple precies hanteert weten we zeker in september, als de iPhone Ultra wordt gepresenteerd.