De vouwbare iPhone Ultra komt mogelijk (iets) later dan verwacht

De iPhone Ultra zou tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro (Max) worden uitgebracht in september, maar volgens een nieuw gerucht wordt het later.

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De iPhone Ultra komt mogelijk later dan verwacht

Apple werkt al geruime tijd aan een vouwbare iPhone, die in september beschikbaar zou moeten komen. Mogelijk moeten we er toch langer op wachten want volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft Apple te maken met productieproblemen.

De vouwbare iPhone wordt vooralsnog de iPhone Ultra genoemd. Het toestel zou tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verschijnen, maar het lijkt er nu op dat je het toestel niet direct kunt bestellen.

Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de verkoop uitstelt vanwege de productieproblemen. Het bedrijf zou meer tijd nodig hebben om voldoende toestellen te produceren voordat de eerste bestellingen worden geleverd. Daardoor begint de voorverkoop waarschijnlijk pas ergens in het vierde kwartaal van 2026. De iPhone Ultra ligt dus vermoedelijk pas in oktober of november in de winkel.

Apple herhaalt mogelijk de iPhone X-strategie

Het is niet de eerste keer dat Apple deze strategie toepast. In 2017 kondigde het bedrijf tegelijkertijd de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X aan. De iPhone 8-modellen waren kort daarna verkrijgbaar, terwijl de voorverkoop van de iPhone X pas ruim zes weken later begon.

Volgens Kuo is de kans groot dat Apple hetzelfde doet met de aankomende iPhone Ultra. Op die manier kan het bedrijf de productie verder opschalen voordat het toestel daadwerkelijk wordt verkocht.

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Duurste iPhone ooit

De iPhone Ultra wordt bovendien allesbehalve goedkoop. Kuo verwacht een Amerikaanse adviesprijs van ongeveer 2299 tot 2499 dollar. Daarmee wordt de iPhone Ultra met afstand de duurste iPhone die Apple ooit heeft uitgebracht.

Ook de voorraad lijkt beperkt te zijn. Volgens Kuo produceert Apple in 2026 ongeveer 7 tot 8 miljoen exemplaren van de iPhone Ultra. Ter vergelijking: van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max samen worden er zo’n 20 tot 22 miljoen gemaakt. De levertijden kunnen volgens Kuo daardoor snel oplopen tot vier à zes weken of zelfs langer. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!