Volgens meerdere geruchten werkt Apple aan een iPhone Ultra. En die nieuwe smartphone wordt allesbehalve goedkoop.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Ultra komt mogelijk in 2026 – en die wordt héél duur

Apple gaat meerdere producten de toevoeging ‘Ultra’ geven. En een daarvan wordt een iPhone Ultra die naast de huidige Pro-modellen zal verschijnen. Apple gebruikt de Ultra-naam nu al voor enkele van zijn duurste producten, zoals de Apple Watch Ultra en de krachtigste M-chips.

Het is dan mogelijk dat de iPhone Ultra een andere naam is voor de iPhone Fold. Geruchten over deze vouwbare iPhone gaan al jaren rond. Deze iPhone kun je open- en dichtgeklapt gebruiken.

Het is de verwachting dat het opengeklapte scherm van de iPhone Fold ongeveer 7,8 inch wordt. Dichtgeklapt heeft de iPhone Fold een 5,5-inch display aan de voorzijde, dat is iets kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 16e.

Andere functies die bij de iPhone Fold worden verwacht zijn Touch ID en de A20 Pro-chip. Daar leg je wel een flink bedrag voor neer, want de voorspelde prijs van de iPhone Fold is minimaal 2400 dollar. In Europa liggen de prijzen doorgaans nóg hoger, dus het wordt vermoedelijk de duurste iPhone ooit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer ultra voor Apple

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg vertelt nog wat meer over de andere Ultra-modellen die mogelijk gaan komen in zijn nieuwsbrief. Volgens hem wil Apple in 2026 naast de iPhone Ultra nog twee andere apparaten introduceren die in de hoogste prijsklasse vallen. Al deze apparaten krijgen dan het Ultra-label.

Het eerste product worden de AirPods Ultra. Deze nieuwe oordopjes zijn beter en duurder dan de huidige AirPods Pro 3. Ze hebben volgens geruchten ingebouwde camera’s zodat Siri met Visual Intelligence nog beter begrijpt wat er om je heen gebeurt.

Verder zijn er ook plannen voor een MacBook Ultra. Deze nieuwe MacBook krijgt een aanraakgevoelig OLED-scherm, een razendsnelle chip en wordt waarschijnlijk de duurste MacBook ooit.

Wil je niets missen over nieuwe releases? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!