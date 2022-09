iPhone trager na update: maakt iOS 16 oude iPhones slomer?

Bij elke iOS-update komen dezelfde vragen weer voorbij: is mijn oude iPhone trager na de update naar iOS 16 of lijkt dat maar zo? iPhoned geeft je het antwoord!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ooit gingen er verhalen dat Apple oude iPhones expres trager maakte. Sommige gebruikers sleepten Apple in 2015 zelfs voor de rechter omdat ze meenden dat iOS 9 bewust slomer was gemaakt op hun oude iPhone. Dit bleek in werkelijkheid niet het geval. De echte reden? De verslechterde batterij kon de prestaties niet bijbenen.

Nu met de release van iOS 16 komt dezelfde vraag weer voorbij: is je (oude) iPhone trager na de update naar iOS 16?

Maakt iOS 16 je oude iPhone sneller?

De Duitse website Macwelt heeft de afgelopen week talloze tests uitgevoerd. In de metingen hebben ze een iPhone X, een iPhone 11 Pro en een iPhone 13 Mini getest. In de mini zit een ‘nieuwe’ A15-chip, terwijl de 11 Pro een A13-chip heeft. De iPhone X (met een verouderde A11-chip) is het oudste apparaat in de test dat op iOS 16 draait. Deze telefoon is daarmee dé telefoon voor onze vergelijking.

Zonder écht heel diep in te gaan op deze test, leggen we je kort uit hoe Macwelt deze test heeft uitgevoerd. Zo is eerst de snelheid van Safari (en het laden van afbeeldingen) getest en hebben ze vervolgens gekeken naar de benchmark-snelheden van de grafische kaarten en van de processors zelf.

De resultaten: is iOS 16 trager dan iOS 15?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: iOS 16 maakt je iPhone niet trager. Integendeel, op veel gebieden zorgt de nieuwe software voor verbeterde prestaties van oude iPhones. Zo werkt Safari in iOS 16 (met name bij het laden van afbeeldingen) 20 procent sneller dan met iOS 15.6.1.

Het resultaat is bij de CPU (processors) niet zo duidelijk als bij de Safari-tests. De chip van de iPhone X profiteert het meeste van de update. Deze telefoon wordt zelfs sneller met iOS 16. Van de twee andere telefoons zijn de verschillen verwaarloosbaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grafisch gezien (zoals bij het gamen op je iPhone) zit er ook weinig verschil in de cijfers. Bij de iPhone 11 Pro en de iPhone 13 Mini blijven de waardes gelijk of verslechteren ze heel iets. Hierbij moet wel gezegd worden dat de iPhone X duidelijk verouderd is. Volgens Macwelt was gamen op deze telefoon geen pretje. Dat betekent niet per definitie dat iOS 16 deze iPhone trager maakt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!