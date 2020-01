‘iPhone krijgt in 2021 Touch ID-sensor in vergrendelknop’

Apple zou een nieuwe manier bedacht hebben om toch een vingerafdrukscanner aan de iPhone toe te voegen. Daarvoor lijkt het bedrijf goed naar de Mac te hebben gekeken.



2021 iPhone krijgt Touch ID in vergrendelknop

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, één van de bekendste en meest betrouwbare analisten op Apple-gebied. Gisteren deelde hij al heel wat nieuwe info over de Apple Tag en andere producten, maar hij heeft ook nog iets over de iPhone te zeggen.

Op basis van zijn bronnen stelt Kuo dat tenminste één iPhone in de eerste helft van 2020 verschijnt met een Touch ID-sensor. In tegenstelling tot de aanstaande iPhone SE 2 vinden we deze vingerafdrukscanner niet terug aan de voorkant, maar aan de zijkant van het apparaat. Apple zou de scanner in de vergrendelknop willen verwerken, waarmee je het toestel ontgrendelt en vergrendelt.

Hierdoor scant het toestel direct je vinger als je het apparaat aanzet, of een betaling wil doen met Apple Pay. Daardoor kun je de beveiliging van het apparaat verbeteren zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Dat is geen gek idee, aangezien de MacBook precies hetzelfde doet. In de aan- en uitknop van de MacBook Air en MacBook Pro zit een Touch ID-sensor verwerkt, zodat de laptop meteen je vinger scant als je het apparaat aanzet. Daardoor hoef je geen wachtwoord meer in te vullen. Volgens Kuo zou de vergrendelknop om een nieuw ontwerp krijgen, wat het gebruikersgemak zou vergroten. Hoe dat eruit zou zien, zegt de analist er niet bij.

Face ID vervangt Touch ID niet helemaal

Hoewel Apple met de iPhone X de overstap maakte naar Face ID, is Touch ID nog lang geen verleden tijd. Zo zien we de vingerafdrukscanner nog terug in nieuwe iPads en Macs en zou Apple ook werken aan een techniek om de scanner onder het display van de iPhone te plaatsen.

Daardoor kun je het toestel ontgrendelen door simpelweg je vinger op het scherm te leggen. Die functie zou in 2021 enkel zijn weggelegd voor de duurdere iPhones. De optie om de scanner in de vergrendelknop te stoppen, lijkt dan ook vooral bedoeld voor de goedkopere modellen.

