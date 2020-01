Apple onderzoekt de mogelijkheid om ook de iPhone een Touch Bar te geven. Dit tweede scherm kan bijvoorbeeld weerinformatie, je batterijpercentage en knoppen weergeven.



Patent laat iPhone met Touch Bar zien

Dat laat een patent zien die Apple op de valreep van 2019 indiende. Het document beschrijft de manier waarop de iPhone-maker dit voor elkaar wil krijgen. Het is de bedoeling dat het tweede scherm in de behuizing verwerkt wordt, op de plek waar nu de aan/uit-knop en volumeregelaar zitten.

De iPhone met Touch Bar bestaat niet uit één scherm, maar krijgt een losse, tweede display voor de behuizing. Deze buigt wel mee, zodat ook de randen gedekt zijn. Qua functionaliteit is het de bedoeling dat dit unieke scherm onder meer weerinformatie en binnenkomende oproepen gaat tonen.

Maar, dat is niet alles. In het patent beschrijft Apple namelijk dat de icoontjes op het tweede scherm zich aan kunnen passen. Ze houden hierbij rekening met omstandigheden. Er is dus geen standaardindeling van knoppen of functies.

Apple noemt het beestje niet bij de naam, maar men denkt er dus over om een iPhone met Touch Bar uit te brengen. Deze kennen we van de MacBook Pro. Het handige van de Touch Bar is dat deze mee verandert met wat je op het moment aan het doen bent.

Ook interessant: Zo maak je een screenshot van je Touch Bar



Apple in 2020

Vergeet niet dat het om een patent gaat. Apple dient wekelijks tientallen van dit soort documenten in. Het bedrijf doet dit vooral om mogelijke uitvindingen te beschermen en concurrenten af te troeven. Een patent is dus absoluut geen garantie dat er in de toekomst daadwerkelijk een iPhone met Touch Bar verschijnt. Wel zegt het iets over de richting die Apple opgaat. Check voor meer voorspellingen onderstaand artikel en video.

Lees ook: Vooruitblik: 7 voorspellingen voor Apple in 2020