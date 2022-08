Zo ziet de iPhone van de toekomst eruit (volgens een AI)

Ben je ook benieuwd hoe de iPhone er over een paar jaar uit komt te zien? Wij ook! Daarom hebben we een AI gevraagd om de iPhone van de toekomst te bedenken!

Een AI doet wat je van hem vraagt

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: AI-technieken met zeer goede creatieve ontwerp-skills. Wij vroegen een paar AI’s (Kunstmatige Intelligentie) om te bedenken hoe een iPhone er in de verre toekomst uit gaat zien.

Je gaat niet geloven met welke ideeën deze slimme computers kwamen. Bij het bovenstaande plaatje hadden we zelfs geen idee hoe we de iPhone moeten gebruiken. Is hij van hout en daardoor duurzaam? Werkt hij nog wel met een touchscreen? Heeft hij alleen spraakbediening?

Dit eerste uitstapje bleef het niet bij. Aan de hand van verschillende door de computer bedachte plaatjes zetten wij een verschillende scenario’s uiteen over de toekomst van de iPhone!

1. De ontwikkeling van de iPhone stagneert

De bovenstaande afbeelding lijkt vrij veel op de huidige iPhones die je naast je hebt liggen. Gaat de ontwikkeling van de iPhone dan stagneren? Als het aan deze AI-resultaten ligt wel! We zien natuurlijk de randen iets dunner worden en de kleuren zijn iets helderder, maar verder lijkt het wel op een huidige iPhone.

Het lijkt er zelfs op dat we al in deze trend zitten. De laatste iPhones (eigenlijk vanaf de iPhone 11) hebben slechts minimale verschillen. Elk jaar is er een snellere processor, een verbeterde camera en een grotere batterij die het al een paar jaar een hele dag volhoudt. Allemaal zaken die niemand met het blote oog op zal vallen.

Apple probeert het design op te leuken met kleurtjes en wallpapers, maar in werkelijkheid zien we nooit dat er écht grote stappen gezet worden. Staat de ontwikkeling van de iPhone daarom stil? Niet als het aan de toekomstperspectieven van de andere AI ligt!

2. De iPhone wordt in de toekomst (nóg) dunner

De huidige koers die Apple vaart is dat het bedrijf de iPhone (na de iPhone X) steeds zwaarder en dikker maakt. De huidige iPhone 13 Pro Max is bijvoorbeeld de zwaarste telefoon die Apple heeft uitgebracht (240 gram). Waar gaat deze trend eindigen?

De AI vertelt ons echter het tegenovergestelde. Deze bovenstaande afbeelding laat zien dat de iPhone enorm dun kan worden. Dat is geen probleem voor de steeds kleinere wordende chips. Maar de telefoon moet ook een (steeds) grotere batterij hebben om de rekenkracht van de chips te blijven voeren. Ook voor de camera is het van groot belang dat een toekomstige iPhone aan de dikke kant blijft. Toch hebben we stiekem hoop dat de iPhone in de toekomst als een soort grote, buigzame creditcard in de portemonnee past.

3. De iPhone focust nog meer op fotografie

Voor een goede camera in je iPhone is het belangrijk dat hij veel ruimte krijgt. Lenzen moeten namelijk een bepaalde grootte en diepte hebben om lange brandpuntsafstanden en grote diafragma’s te bieden. Hiermee kan je verder zoomen en een prachtige scherptediepte (wazige achtergronden) vastleggen. In de afbeelding van een AI hierboven zien we één enorme lens op de achterkant van het model zitten.

Het hoeft echter niet op deze manier te gaan. Er gaan namelijk al jarenlang geruchten dat de iPhone 14 (of de iPhone 15) een periscooplens krijgt.

Dat is dé oplossing voor de zoom-beperking van te dunne iPhones. Het geheim zit ‘m in het gebruik van een spiegeltje. Omdat het systeem via een 90 graden-spiegeltje horizontaal in de smartphone is gebouwd, is er opeens veel meer ruimte om in te werken. Een uitstekende camera én een dunne iPhone? Het kan straks!

4. Hologrammen: de toekomst van de iPhone?

Oké, nog een laatste iPhone uit de toekomst. Als we met onze AI heel ver in de toekomst van de iPhone kijken denk je natuurlijk aan: hologrammen! Door films als Back To The Future II en Star Wars droomt menig iPhone-bezitter al van een iPhone met deze futuristische techniek. Zo is beroemde rapper Tupac al een keer tot leven gekomen als hologram voor een laatste ‘optreden’.

Hoe ziet een iPhone met deze hologram-techniek er dan uit? De AI’s lieten ons het antwoord zien! We kregen maar liefst vier verschillende ontwerpen van een iPhone als hologram.

Voordat we daadwerkelijk iets met hologrammen gaan zien, verwachten we dat Apple eerst met een product komt dat (een heel klein beetje) wegheeft van een hologram. Het bedrijf zet namelijk volgens de geruchten vol in op augmented reality en virtual reality.

Deze speciale mixed-reality-headset gaat de echte wereld via camera’s en schermen vlak voor je ogen, mixen met een virtuele wereld. Zo kan de headset dus een ook hologram-iPhone voor je projecteren.

Wat de toekomst ook voor de iPhone gaat betekenen: we wachten het met smart af! Heb jij ook een goed idee voor de toekomst-iPhone? Laat het ons weten in de reacties!

