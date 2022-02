Deze 6 iPhone-tips blazen je weg (en kent bijna niemand)

Vergeet de stormen Dudley en Eunice: de grootste kans om te worden weggeblazen is na het lezen van deze zes iPhone-tips. Dus zet je schrap, want de trucs zullen nog wel even door je hoofd razen.

iPhone-tips die je wegblazen

Op iPhoned delen we iedere week de leukste iPhone-tips. Dit keer ontdek je dat je iPhone een geheime Buienradar heeft, kom je te weten dat hij ook fungeert als waterpas, zie je hoe je carnaval viert in een FaceTime-gesprek en meer.

1. Buienradar in de Weer-app

Om te weten of de paraplu mee moet, open je waarschijnlijk de Buienradar-app. Maar de iPhone heeft standaard ook een ingebouwde regenradar – al is hij behoorlijk verstopt. Zo haal je hem tevoorschijn:

Open de Weer-app van je iPhone; Tik linksonder op het kaart-achtige icoon; Tik rechtsboven op het icoon met de gestapelde vierkantjes; Kies voor ‘Neerslag’.

2. Gebruik je iPhone als waterpas

Wil je een schilderijtje recht hangen, maar heb je geen waterpas bij de hand? Natuurlijk wel! Je iPhone is altijd in de buurt, en die kun je ook als waterpas gebruiken. Dat doe je zo:

Open de app Meten; Tik rechtsonder op de tab ‘Waterpas’; Leg of zet je iPhone op een voorwerp. Het scherm wordt groen als het recht staat.

3. Vermom jezelf tijdens FaceTime-gesprek

Carnaval komt eraan, en in FaceTime hijs je jezelf alvast in een digitaal kostuum. Ga jij als draak, skelet, spook, dinosaurus, of kies je voor een eigen in elkaar geknutselde Memoji?

In de onderstaande stappen lees je hoe je jezelf tijdens het videobellen met FaceTime vermomt als een Memoji. Je hebt hiervoor een iPhone met Face ID (gezichtsherkenning) nodig.

Open FaceTime en start een videobelgesprek; Tik op de effectenknop: dit is een knop met daarin een ster; Kies de Memoji uit die je wilt gebruiken.

Je kunt vooraf ook een eigen gepersonaliseerde Memoji maken. Open daarvoor de Berichten-app van de iPhone en tik op het icoon rechtsboven om een nieuw gesprek te beginnen. Onderin zie je een Memoji-knop met daarover een geel kader; tik erop. Veeg het venster naar rechts en druk op de plus-knop om een eigen Memoji te maken.

4. Swipen om omgedaan te maken

Wis je per ongeluk een hele alinea uit een tekst, of wil je het verwijderen van een mail ongedaan maken? Dan kun je met je iPhone schudden om dit ongedaan te maken.

Maar er is sinds kort een manier die intuïtiever is: veeg met drie vingers naar links. Dit werkt bijvoorbeeld in de Mail-app of Notities. Door met drie vingers over het iPhone-scherm naar links te vegen, doe je wat Cmd+Z voor de Mac is: je maakt de laatste wijziging ongedaan. Toch weer terug? Swipe met drie vingers naar rechts.

5. Maak een video van meerdere Live Photos

Heb je Live Photos ingeschakeld, dan neemt je iPhone tijdens het fotograferen korte filmpjes op. Dat is al leuk, maar wat als je nou met één druk op de knop een minifilm krijgt van meerdere Live Photos? Het kan, en dit is hoe:

Open de Foto’s-app en tik op ‘Albums’; Kies onder ‘Mediatypen’ voor Live Photos’; Tik rechtsboven op ‘Selecteer’ en kies meerdere Live Photos uit; Tik linksonder op het Deel-icoon; Kies ‘Bewaar als video’;

Je video staat nu in je Bibliotheek. Maar let op: hij staat mogelijk niet helemaal onderaan. Apple plaatst de video achter de meest recente Live Photo die je hebt uitgekozen.

6. Houd je meldingen stil

Stoor je je aan de vele push-meldingen die een app vandaag stuurt, maar wil je de notificaties niet volledig uitschakelen? Dan kun je ervoor kiezen om de meldingen voor de rest van de dag stil te houden. Dat kun je doen vanuit de melding zelf:

Veeg een melding die je ontvangt naar links; Tik op ‘Opties’; Kies voor ‘Houd vandaag stil’.

Verstuurt een app een melding, dan word je niet gestoord met een pushnotifcatie. Wel verschijnt de melding in het Berichtencentrum. Die haal je tevoorschijn door het vergrendelscherm naar boven te vegen.

