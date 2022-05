4 iPhone-tips die je veel eerder had willen kennen

De iPhone zit vol met functies die de meeste gebruikers niet kennen, maar die wel erg nuttig zijn. Wij laten je vier iPhone-tips zien die je digitale leven weer wat beter maken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4 iPhone-tips die je eerder had willen kennen

Wist je dat je een screenshot kan maken met een speciaal vergrootglas-effect? Dat er een trucje is om een hele rits aan apps in één keer te verplaatsen? Dat je iPhone ook dienst doet als scanner, en dat er een nieuwe manier is om te typen? In de iPhone-tips van deze week ontdek je hoe je dit doet.

1. Maak een screenshot met vergrootglas-effect

Screenshots delen doen we allemaal. Soms wil je daar iets uit benadrukken – bijvoorbeeld een tekst. Veel mensen markeren zoiets dan met een lijn, maar er is een veel betere (en esthetischere) manier: het vergrootglas-effect. Zo voeg je hem toe aan je screenshot.

Maak een screenshot; Tik onderin op de miniatuur die verschijnt; Tik boven op het icoon met pen; Tik rechtsonder op de plus-knop; Druk op ‘Vergrootglas’; Sleep het vergrootglas naar de juiste plek en druk op ‘Gereed’.

Je kunt het vergrootglas ook kleiner of groter maken, door de blauwe bol naar buiten of binnen te trekken. Extra inzoomen of meer uitzoomen kan ook, hiervoor verplaats je de groene bol.

Om het gedeelte dat je onder het vergrootglas legt nóg meer te benadrukken, kun je alles wat erbuiten valt, (gedeeltelijk) onzichtbaar maken. Volg hiervoor de vijf stappen van hierboven. Tik vervolgens rechtsonder op de plus-knop en kies voor ‘Ondoorzichtig’. Schuif de regelaar onderin naar rechts.

2. Verplaats meerdere apps tegelijk

Het opruimen van de apps op je startscherm is geen leuke klus – maar met deze truc wordt dat het wél. Het verplaatsen van apps hoeft namelijk helemaal niet zo tijdrovend te zijn. Er is een manier om een enorme rits aan apps met één veegbeweging te verplaatsen. Zo doe je dat:

Houd een app langer ingedrukt en verplaats je vinger een beetje, zodat de app begint met wiebelen; Blijf de app ingedrukt houden, en tik met een van je andere vingers op de apps die je ook wilt verplaatsen; Sleep de groep met apps naar de plek waar je ze wilt hebben.

3. Scan een document

Je gebruikt de Notities-app vast om je hersenspinsels en boodschappenlijstjes op te schrijven, maar de app is er ook om een document te scannen. Zo weet je zeker dat je je belangrijke documenten niet kwijtraakt.

Een document scannen via Notities doe je zo:

Open een notitie in Notities; Tik onderin op het camera-icoon; Selecteer ‘Scan documenten’; Druk op de opnameknop.

Gebruik eventueel de regelaars om de scan aan te passen en kies ‘Behoud scan’ en ‘Bewaar’ om het document in Notities te archiveren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Typ sneller met QuickPath

Wist je dat je je vinger niet van het scherm hoeft te halen om typen? En het typen gaat vaak nog sneller ook. De functie heet QuickPath en is er sinds iOS 15. Daarmee veeg je op het scherm van letter naar letter om woorden te maken. En ook als je bij het vegen niet al te nauwkeurig bent, werkt deze manier van typen bijzonder efficiënt.

Het QuickPath-veegtoetsenbord is vooral ideaal als je maar een hand vrij hebt om je iPhone vast te houden en te typen. Standaard staat de functie aan, maar mocht je hem per ongeluk ooit uit hebben gezet, schakel je QuickPath op deze manier in:

Open de Instellingen-app; Kies ‘Algemeen>Toetsenbord’; Controleer of de optie ‘Veeg om te typen’ aan staat.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Dit waren de iPhone-tips van deze week. Vorige week kwamen 3 goed verborgen functies in populaire en bekende apps aan bod. Ook leuk voor de iPhone-bezitter: een artikel over Top Widgets. Daarmee voeg je allerlei leuke en handige widgets toe aan je iPhone.