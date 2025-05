Nóg meer tips en trucs voor je iPhone ontdekken: zo doe je dat

Wil je meer uit je iPhone halen en ben je op zoek naar de handigste functies? Wij vertellen hoe je nog meer tips en trucs voor je iPhone ontdekt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone tips & trucs

Op iPhoned vind je iedere dag handige tips en slimme functies voor je iPhone. Zo haal je nog meer uit je iPhone, maar misschien wil je méér. Meer duidelijkheid, meer diepgang, en vooral: meer trucs om nóg meer uit je favoriete Apple-apparaat te halen. Daarom hebben we iets bijzonders voor je: het eerste tijdschrift van iPhoned, iPhone tips & trucs 2025 – gemaakt in samenwerking met onze vrienden van iCreate.

In dit prachtige magazine ontdek je stap-voor-stap hoe je slimmer werkt met je favoriete apps, betere foto’s maakt en optimaal profiteert van alle functies in iOS 18. Benieuwd welke trucjes jij nog niet kent? Bestel dan nu iPhone tips & trucs 2025 voor maar 13,99 euro en haal nóg meer uit je iPhone! Je krijgt de speciale editie tot en met 18 mei tijdelijk met gratis verzending.

Ontdek nóg meer trucjes voor je iPhone! Slimmer omgaan met je iPhone was nog nooit zo gemakkelijk met deze onmisbare tips voor élke gebruiker. Het eerste tijdschrift van iPhoned. Bekijk de speciale uitgave

Meer over het magazine

Met iPhone tips & trucs ontdekt je alle vernieuwingen in iOS 18. Dit was de grootste update van 2024, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone kwamen. Grote kans dat je die nog niet allemaal hebt ontdekt, maar daar brengt iPhone tips & trucs verandering in. Met de speciale editie richt je jouw iPhone overzichtelijker in én haal je meer uit de applicaties die je (vrijwel) dagelijks gebruikt.

In samenwerking met iCreate hebben we bij iPhoned de iPhone tips & trucs 2025 samengesteld. In de speciale editie maak je verder kennis met praktische functies als Stand-by, het vernieuwde Bedieningspaneel, Apple Intelligence en de Zoek mijn-app. De tips maken fotograferen en filmen daarnaast veel gemakkelijker, zodat je (vakantie)foto’s beter dan ooit worden. Bestel het magazine nog tot en met 18 mei zonder verzendkosten. Dat doe je hier: