Gefrituurde iPhone? Deze iPhone-video gaat viral op TikTok

Dat de iPhone waterbestendig is, was al bekend. Deze TikTokker doet er nu nog een schepje bovenop: je iPhone kan blijkbaar ook gefrituurd worden.

iPhone valt in frituurpan op TikTok

Je iPhone frituren klinkt niet als het beste plan, maar het overkwam de Maleisische chef Zaiem. De kok nam een video op, waarin hij aan zijn volgers liet zien hoe je gefrituurde kip maakt. Tijdens het filmen gebeurde echter het slechtst denkbare scenario: Zaiem liet zijn telefoon in de kokende frituurpan vallen.

De iPhone stopte na de val verrassend genoeg niet met filmen, waardoor alles is vastgelegd op zijn TikTok. Op de TikTok van Zaiem is te zien hoe hij aan het koken is, maar per ongeluk de iPhone in de frituurpan laat vallen. Bekijk de video hieronder:

iPhone naast waterbestendig ook oliebestendig?

Wonderbaarlijk genoeg overleeft de iPhone het incident. Op de TikTok vist Zaiem de iPhone weer uit de pan en het toestel lijkt ook daarna nog te werken. Na de telefoon volledig schoon te hebben gemaakt sluit Zaiem de video af, met nog een werkende iPhone. Het valt natuurlijk niet te achterhalen of het om dezelfde iPhone gaat, maar het lijkt er wel op. Het is ook onduidelijk welke iPhone Zaiem heeft.

Of de iPhone ook na langere tijd nog naar behoren werkt is afwachten, Zaiem heeft voor nu veel geluk gehad. Het is goed mogelijk dat de iPhone toch interne schade heeft opgelopen. Om de iPhone nu ook oliebestendig te noemen is daarom niet reëel, maar het is goed om te weten dat je iPhone wel tegen een stootje (en druppeltje) kan. Het blijft in ieder geval een slim plan om je telefoon uit de buurt te houden van kokende olie.

Je iPhone kan wél tegen stof en water

Je iPhone kan wel tegen water, sinds de iPhone 7 zijn iPhones minimaal waterbestendig. iPhones die waterbestendig zijn hebben een zogenaamde IP67-certificering. Dat wil zeggen dat je iPhone maximaal 30 minuten en niet meer dan één meter diep onder water kan blijven. Je iPhone is dan bijvoorbeeld wel bestand tegen een val in de wc, maar het is verstandig om hem er direct uit te halen. Overigens zijn deze iPhones ook stofdicht.

Nieuwere iPhones (vanaf de iPhone XS) hebben zelfs een IP68-certificering. Deze smartphones zijn niet alleen waterbestendig, maar ook waterdicht en blijven dus gewoon bruikbaar wanneer je ze onder water houdt. Daar zitten overigens wel grenzen aan: een waterdichte iPhone mag niet dieper dan 3 meter onder water komen. Check hier of jouw telefoon waterbestendig of waterdicht is.

