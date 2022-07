Let op: de hitte kan je iPhone permanent beschadigen

Niet alleen voor jou, maar ook voor je iPhone kunnen deze tropische temperaturen gevaarlijk zijn. Het gebruik van je iPhone tijdens de hittegolf kan de levensduur van de iPhone-batterij permanent beschadigen. Dit is wat je (niet) moet doen.

Het iPhone-hitteplan

Nu de temperaturen deze week oplopen tot 38 graden Celsius, is het voor iedereen zaak om het hoofd koel te houden. We zwengelen de airco aan, zoeken frisse verkoeling in het zwembad en drinken alles in combinatie met ijsblokjes. Maar denk je ook aan je mobiele vriend?

Je iPhone kan namelijk niet zo goed tegen hitte. Apple raadt het aan om de iPhone alleen te gebruiken bij temperaturen tussen de 0 en 35 ºC. Is het nog warmer dan dat, dan kan de levensduur van de iPhone-batterij permanent worden verkort. En dat is niet zo cool.

Als je iPhone oververhit raakt, zie je een waarschuwingsbericht op je toestel. ‘De iPhone moet afkoelen voordat je hem kunt gebruiken’. Het is dan nog alleen mogelijk om met je toestel naar een noodnummer te bellen. Het is belangrijk om te voorkomen dat je zo’n bericht ontvangt, want de hitte kan dus schadelijk zijn.

Dit moet je (niet doen)

Wil je voorkomen dat je iPhone te warm wordt en oververhit raakt? Check deze tips:

Haal je toestel uit een hoesje. Jij trekt nu toch ook geen jas aan?

Voorkom dat je je iPhone voor langere tijd blootstelt aan direct zonlicht.

Laat je iPhone niet achter in een auto; daar loopt de temperatuur al snel op tot boven de 45 graden.

Van opladen wordt je iPhone warm, dus voorzie hem pas van stroom als je het toestel de kans hebt gegeven om af te koelen.

Gebruik even geen grafisch veeleisende apps. Vermijd een app als Snapchat in de buitenlucht, en speel een game als Genshin Impact een andere keer uit dan op het strand.

Zet de helderheid van het scherm lager. Zo verbruikt de iPhone minder energie en wordt hij minder warm.

