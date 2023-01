Wanneer gaat mijn iPhone stuk? Dit onderzoek heeft de cijfers

Een iPhone gaat natuurlijk behoorlijk lang mee, maar hoe vaak gaat Apples smartphone (te snel) stuk? Dit zijn de keiharde cijfers!

Wanneer gaat een iPhone stuk? Dit zijn de cijfers

Je wilt natuurlijk niet dat je iPhone snel stuk gaat, maar soms kun je er echt niets aan doen. Maar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat Apples toestel zo snel kapot gaat?

Het antwoord komt van de Zwitserse webshop Galaxus. Ze hebben inzicht gegeven in het aantal iPhones dat teruggestuurd wordt, tijdens en na de garantieperiode. Ook laten deze cijfers zien hoe lang het gemiddeld duurt voordat je iPhone gerepareerd wordt.

Je kunt deze cijfers nu zelf checken op de Galaxus-website. Bij elke versie van de iPhone zie je precies hoeveel procent van de toestellen wordt teruggestuurd (tijdens de eerste 24 maanden).

Wil je het zelf eens checken? Volg dan de onderstaande stappen.

Surf naar de Engelse Galaxus-website;

Typ de naam van de iPhone in het tekstvak bovenaan, bijvoorbeeld ‘iPhone 13 Pro’;

Klik op de juiste iPhone in de zoekresultaten;

Scrol naar beneden tot je de grafiekjes ziet met ‘Warranty score’.

Je ziet nu verschillende gegevens over de iPhone. Zo is bij de iPhone 13 Pro te lezen dat slechts 0,6% van de verkochte toestellen binnen 24 maanden stuk gaan. Dat is de beste score van alle smartphone-merken.

Op de tweede plaatsen staan Honor en Huawei met beide 1 procent. Ook zie je meteen hoe lang het gemiddeld duurt voordat je iPhone gerepareerd is bij een probleem (onder de ‘Warrenty case duration’). Hier doet Apple het wat minder goed en staat het bedrijf op de 25e plaats met gemiddeld negen dagen.

Smartphone kopen? Neem een iPhone

Weet je nog niet welke smartphone je wilt hebben? Of twijfel je nog tussen twee verschillende iPhones? Check dan altijd even de bovenstaande cijfers en kies die het toestel dat het minst teruggestuurd wordt. Je komt dan vrijwel altijd bij de iPhone uit, want vrijwel alle modellen gaan het minst snel stuk.

Ben je op zoek naar de beste iPhone-prijzen? Check dan in ieder geval de iPhoned-prijsvergelijker. Op dit moment is de iPhone 14 Pro (Max) het nieuwste toestel van Apple. Maar ook eerdere toestellen zoals de iPhone 13 Pro (Max) is nog steeds een uitstekende keuze!

