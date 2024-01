Pas op: de iPhone is stiekem te volgen (en dat gaat best makkelijk)

De iPhone is online stiekem door iedereen te volgen die er maar voor wilt betalen. Op deze manier zijn er al mogelijk miljoenen mensen ongewenst gevolgd.

iPhone is stiekem online te volgen

Tot deze conclusie komt de website BNR. Die kreeg meer dan 80 gigabyte aan locatiegegevens in handen. Deze gegevens worden online verkocht en hierin staan de coördinaten van miljoenen telefoons, die tientallen keer per dag geregistreerd worden.

In deze enorme berg met data waren ook gegevens te vinden van personen met een belangrijke functie. Zo was het mogelijk om een officier van de landmacht te volgen toen hij verschillende militaire locaties bezocht.

Dit is slechts een klein voorbeeld uit de enorme hoeveelheid data. In de gegevens zijn nog veel meer belangrijke mensen te volgen. Zo wisten de onderzoekers te vertellen dat op de Vliegbasis Volkel, een opslagpunt van kernwapens, tot 370 werden telefoons werden geregistreerd.

Deze techniek waarmee je een iPhone stiekem kunt volgen is eigenlijk ontworpen voor gebruik door adverteerders. Die kunnen deze grote hoeveelheden ‘anonieme’ data gebruiken voor hun reclame-doeleinden.

Wat kost jouw data?

De prijzen voor al deze gegevens vallen mee. Vanaf 2.000 dollar per maand is een abonnement op de locatiegegevens van mobiele telefoons in Nederland verkrijgbaar. Maar als je wat meer geld over tafel legt is het zelfs mogelijk om elke dag nieuwe data te krijgen.

Deze handelaren zijn op hun eigen platform ‘volledig aansprakelijk’ voor de gegevens die zij aanbieden. Aanbieders van de data claimen op hun websites dat ze voldoen aan Europese privacywetgeving. Gebruikers zouden zelf toestemming geven voor het delen van hun gegevens, maar daar zijn experts het niet helemaal mee eens.

Laat je iPhone (minder) volgen

Je kunt er niet zo heel veel tegen doen dat er data van je wordt verzameld. Je kunt dan helemaal geen iPhone of andere smartphone meer bij je dragen. Je iPhone geeft altijd wel op een of andere manier wat data door, dat kan via een app gebeuren maar bijvoorbeeld ook via functies als Zoek mijn.

Je kunt het doorgegeven van gegevens aan derden wel wat beperken. Dat doe je onder andere door trackingverzoeken van apps uit te zetten.

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Tracking’;

Schakel de optie ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit.

