Veel apps staan standaard op je iPhone, maar sommige daarvan kun je beter meteen verwijderen. Wij vertellen je welke apps dat zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze apps staan standaard op je iPhone (en moet je verwijderen)

Wanneer je een nieuwe iPhone hebt staan er standaard behoorlijk veel apps op je toestel. Sommige daarvan zijn gewoon heel handig om te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de apps Safari, Mail, Kaarten of Notities.

Er zijn echter veel meer apps die standaard op je iPhone staan en je eigenlijk net zo goed kunt verwijderen. We hebben er drie op een rij gezet.

1. iMovie

iMovie op de iPhone is een videobewerkings-app voor onderweg. Je kunt hiermee eenvoudig video’s bewerken, bijsnijden, overgangen toevoegen en effecten toepassen. Ook leuk: met de app is het ook mogelijk om muziek en voice-overs aan video’s toe te voegen.

Om je video’s bij te snijden of in te korten heb je deze app eigenlijk helemaal niet nodig. Dat kun je namelijk ook in de Foto’s-app doen. Ben je dus niet van plan om iMovie ooit te gebruiken? Dan kun je hem net zo goed verwijderen. De app neemt namelijk zo’n kleine 600 MB opslag in beslag.

iMovie Apple 7,8 (4.163 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. GarageBand

Met Garageband kun je muziek maken produceren op je iPhone. Daarvoor kun je de instrumenten in de app gebruiken, maar je kunt ook geluiden importeren, effecten toevoegen, geluiden mixen en ze (uiteraard) te bewerken.

Ben je niet zo muzikaal? Of ga je toch nooit een eigen nummer maken? Dan kun je ook Garageband met een gerust hart verwijderen. De app is 1,6 GB groot, dus je maakt hier ook behoorlijk wat ruimte mee vrij.

GarageBand Apple 7,6 (2.881 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Keynote, Numbers, Pages

Keynote, Numbers en Pages zijn drie productiviteits-apps op de iPhone. Met Keynote kun je presentaties maken, met leuke overgangen en animaties. Numbers is een spreadsheet-app waarmee je makkelijk grafieken en tabellen maakt. Pages is een tekstverwerker om documenten te maken met behulp van sjablonen en de nodige opmaakopties.

Ga je nooit op je iPhone documenten typen of presentaties maken? Of gebruik je al een ander programma, zoals Microsoft Office? Dan kun je deze drie apps weggooien. Elke app neemt zo’n 500 MB ruimte in beslag op je iPhone. Dus wanneer je ze alledrie weggooit maak je zo’n 1,5 GB vrij.

Keynote Apple Gratis via App Store via App Store

Numbers Apple 8,8 (3.191 reviews) Gratis via App Store via App Store

Pages Apple Gratis via App Store via App Store

Apps weer terugzetten

Heb je later spijt dat je (een van) de bovenstaande apps hebt verwijderd? Geen nood! Ze zijn eenvoudig weer terug te halen uit de App Store. Zorg alleen wel dat je genoeg ruimte op je iPhone hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer ruimte vrijmaken op iPhone

Nu je deze apps hebt weggehaald heb je weer wat extra ruimte vrij op je iPhone. Maar wanneer je nóg meer ruimte vrij wilt maken op je toestel, moet je het onderstaand artikel er even bij pakken.

Lees meer: iPhone-tips – 4x snel je iPhone (gedeeltelijk) leegmaken

Meer tips voor iPhone