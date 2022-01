Deze bluetooth-speaker (met Magsafe) geeft de sound van je iPhone een boost

De CES is in volle gang en daarom nemen we wederom een kijkje naar de nieuwe producten die gepresenteerd worden. De BoomCanMS is een bluetooth-speaker met iets speciaals: hij heeft Magsafe waarmee je hem vastklikt aan je iPhone.

Bluetooth-speaker met Magsafe voor iPhone en iPad

De ingebouwde speakers van je iPhone (en iPad) zijn voor veel zaken goed genoeg, maar voor een beetje meer power ben je toch aangewezen op een bluetooth-speaker (of zelfs beter).

De BoomCanMS is een bluetooth-speaker, mét Magsafe. Dat betekent dat je hem aan de achterkant van je iPhone magnetisch vastplakt. Hierdoor raak je de speaker niet zo snel meer kwijt, dat je vaak wel bij een losse speaker hebt. Bovendien is het (volgens de fabrikant) ook handig om deze speaker als een soort kickstand voor je iPhone te gebruiken. Leuk als je een film wilt kijken en je de iPhone niet vast wilt houden.

Vijf uur muziek (ook in de regen)

De BoomCanMS haalt zo’n vijf uur uit een volle acculading en doet er 1,5 uur over om volledig op te laden. Hij is waterdicht tot één meter diep, dus het is niet erg als je hem een keer in het zwembad laat vallen. Zolang je hem maar niet te lang in het water laat liggen!

Het leuke van deze speaker is dat je ook een tweede BoomCanMS kunt verbinden, zodat je echt stereogeluid krijgt. Alleen wordt het dan wel lastig om beide speakers op je iPhone vast te klikken … Tip: dat lukt je niet.

En als je geen Magsafe hebt?

Elke iPhone 12 of nieuwer heeft Magsafe. “Maar mijn iPhone of iPad heeft helemaal geen Magsafe”, denk je misschien. Dat is geen probleem, want bij de BoomCanMS-speaker krijg je ook een MagicPlate (dit is een magnetische sticker) waarmee je elke iPhone of iPad een soort van Magsafe geeft.

CES 2022: de grootste technologiebeurs ter wereld

De CES (International Consumer Electronics Show) is de grootste technologiebeurs ter wereld die elk jaar wordt gehouden in Las Vegas. Vanaf woensdag 5 januari 2022 tot en met 7 januari worden de nieuwste elektronische producten getoond.

Dit jaar duurt de CES een dagje korter, omdat veel techbedrijven hun komst hebben afgezegd vanwege het coronavirus. Het evenement wordt dit jaar online en fysiek gehouden. De editie van 2021 was vanwege corona zelfs alleen online te ‘bezoeken’.

