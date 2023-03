SOS-noodmelding via satelliet: kun je nu zelf uitproberen op iPhone

Heb je een iPhone 14 en wil je de nieuwe functie SOS-noodmelding via de satelliet eens uitproberen zonder dat je meteen de nooddiensten belt? Dat kan! Wij laten precies zien hoe je dat doet!

SOS-noodmelding op iPhone 14 uitproberen

SOS-noodmelding via de satelliet is alleen beschikbaar op de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus. Sinds de introductie was de functie niet beschikbaar in Nederland, maar met de release van iOS 16.4 is daar verandering in gekomen.

Met SOS-noodmelding via satelliet kun je de nooddiensten inschakelen via een speciaal soort tekstbericht. Het fijne is dat deze functie ook werkt wanneer je iPhone geen bereikt heeft. We hopen dat je de functie nooit echt nodig hebt, maar het is natuurlijk wel handig om te weten hoe de functie werkt.

Daarom is het slim om de SOS-noodmelding (via satelliet) op de iPhone 14-serie eens uit te proberen. Dat kan zonder dat je meteen de nooddiensten oproept. Hoe je dat precies doet, lees je hieronder.

SOS-noodmelding uitproberen op iPhone 14 (Plus) en iPhone 14 Pro (Max) Open de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘SOS-noodmelding’; Onderaan de pagina vind je de optie ‘Probeer demo uit’, tik hierop; Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Volg daarna de aanwijzingen op het scherm, dan krijg je precies te zien wat je moet doen als er daadwerkelijk een noodgeval aan de hand is. Zorg er wel voor dat je buiten bent, zodat je de SOS-noodmelding goed kunt uitproberen op je iPhone.

Houd er overigens rekening mee dat je mobiele data wordt uitgezet tijdens het testen van de satellietverbinding. Je kunt dan niet bellen, gebeld worden of verbinding maken met internet.

iPhone 14 kopen

Wil je ook een iPhone met de functie SOS-noodmelding via satelliet? Dan moet je bij de iPhone 14 zijn. De iPhone 14 Pro heeft dan alle nieuwe functies en de beste camera. Wil je wat meer besparen dan kun je voor de iPhone 14 kiezen.

