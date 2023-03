Deze iPhone SOS-functie komt al snel naar Nederland

Met een iPhone 14 of iPhone 14 Pro waar minimaal iOS 16.1 op staat, is het mogelijk om de functie SOS-noodmelding via satelliet te gebruiken. Althans, in principe. De functie is namelijk nog niet beschikbaar in Nederland, maar daar komt nu verandering in!

SOS-noodmelding via satelliet

De functie SOS-noodmelding via satelliet is bedoeld voor situaties waarin je geen wifi en geen mobiel bereik hebt, en toch verbinding wilt maken met SOS-noodmelding. Nou zul je dat in Nederland misschien niet zo heel snel meemaken omdat de mobiele dekking hier relatief goed is, maar er zijn nog altijd locaties waar je iPhone toch ineens geen verbinding meer blijkt te hebben.

Zo kan het met name op plekken in Limburg, Drenthe en Overijssel voorkomen dat je ineens helemaal offline bent. Wanneer je op zo’n moment de hulpdiensten nodig hebt, is het heel fijn als je alsnog via de satelliet verbinding kunt maken met SOS-noodmelding. Je kunt de satellietverbinding overigens ook gebruiken om je locatie te delen via Zoek mijn en de verbinding is ook standaard geïntegreerd in Crashdetectie.

Dekkingskaart van T-Mobile.

SOS-noodmelding via satelliet in Nederland

De functie SOS-noodoproep via satelliet was aanvankelijk alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Enige tijd later werden daar Engeland, Frankrijk, Duitsland en Ierland aan toegevoegd.

Later deze maand wordt de functie uitgebreid naar zes landen, te weten Oostenrijk, België, Italië, Luxemburg, Portugal en dus ook Nederland. Dit zijn allemaal populaire vakantielanden van Nederlanders. En aangezien de mobiele dekking niet in al deze landen overal even sterk is, komt deze uitbreiding vóór de vakantieperiode als geroepen.

Snelle communicatie

Hoewel het enige tijd duurt om een verbinding met satellieten tot stand te brengen, zal de communicatie, wanneer er eenmaal verbinding is, snel verlopen. Dat is mogelijk doordat Apple een compressie-algoritme heeft ontwikkeld dat tekstberichten tot wel drie keer kleiner maakt. Dat is ook nodig omdat de bandbreedte vergeleken met andere netwerken relatief laag is.

Wanneer de functie hier werkelijk beschikbaar is, lees je op iPhoned precies hoe je deze perfect instelt. Wil je niks missen, abonneer je dan alvast op onze nieuwsbrief.