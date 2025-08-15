Jouw iPhone wordt binnenkort veel sneller (op deze manier)

Apple werkt aan een verbetering, waardoor nieuwe én oude iPhones veel sneller worden. Dit moet je daarvoor doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone wordt sneller

Wordt jouw iPhone steeds trager? Dan hebben we goed nieuws, want Apple werkt aan een verbetering die vrijwel alle iPhones veel sneller maakt. Deze verbetering is onderdeel van iOS 26, de grootste update van 2025 voor de iPhone. Met iOS 26 komen grote veranderingen én een nieuwe interface naar je iPhone. Apple introduceert Liquid Glass, waardoor veel elementen transparant worden en van glas lijken.

In de nieuwste testversie van iOS 26 voert Apple kleine verbeteringen door in het ontwerp van het besturingssysteem. Dat is niet alles, want Apple past de animaties op de iPhone voor het eerst in jaren aan. Deze animaties zijn vanaf iOS 26 versneld, waardoor het openen van applicaties bijvoorbeeld minder lang duurt. Dat is een groot voordeel, want je iPhone werkt daardoor veel sneller. Dit geldt voor de nieuwste én oudere iPhones.

iOS 26 Beta 6 brings a new app open/close animation, just like on iPadOS 26. pic.twitter.com/VHVQAQeBhU — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 11, 2025

Aangepaste animaties

Apple past met iOS 26 niet alleen het design van het besturingssysteem aan, maar versnelt ook de animaties van de software. Dat is vooral te merken bij het opstarten van applicaties. Waar een app in iOS 26 al vrijwel helemaal is geopend, is de applicatie in iOS 18 binnen dezelfde tijd pas halverwege bij het openen van het scherm. De animatie zelf is overigens ook op een subtiele manier aangepast, het openen van apps gebeurt nu op ongeveer dezelfde manier als in macOS.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze aanpassing probeert Apple nog meer gelijkheid tussen de verschillende besturingssystemen te creëren. Het is voor het eerst dat Apple dezelfde interface introduceert op de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV én Apple Vision Pro. In de nieuwste testversies lijken ook de animaties in de verschillende softwareversies meer op elkaar. Niet alleen je iPhone voelt daardoor sneller aan, maar ook bijvoorbeeld je iPad.

Release van iOS 26

Het is niet verrassend dat Apple de animaties in iOS 26 heeft versneld. Bij veel Android-toestellen zagen we eerder al soortgelijke veranderingen. De animaties in iOS 18 zijn daardoor veel trager in vergelijking met die van Android. Dit verschil neemt Apple weg in iOS 26, waardoor de software veel sneller werkt. Wil je jouw iPhone sneller maken? Daarvoor hoef je binnenkort alleen maar iOS 26 te installeren, de versnelde animaties worden vervolgens automatisch ingesteld.

Met iOS 26 wordt je iPhone veel sneller, maar dat geldt helaas niet voor alle toestellen. Niet alle iPhones hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. Ben je benieuwd of jouw iPhone kan updaten? Lees hier welke toestellen werken met iOS 26. Wil je weten wanneer Apple de definitieve versie van iOS 26 uitbrengt? Bekijk hier alles over de verwachte release van de grootste software-update van het jaar!