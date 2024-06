De iPhone 15 Pro Max wordt een stuk sneller dankzij iOS 18

Recente testresultaten laten zien dat de iPhone 15 Pro Max met iOS 18 veel sneller is dan met iOS 17. Dit is het verschil.

iPhone 15 Pro Max wordt sneller dankzij iOS 18

Een test uitgevoerd door Geekbench vergelijkt de Machine Learning-prestaties van de iPhone 15 Pro Max in iOS 17 en in iOS 18. De resultaten van deze test laten zien dat er een aanzienlijke snelheidsverhoging is, zelfs in de bèta-versie van iOS 18.

De hardware van de iPhone 15 Pro Max zorgde al voor een behoorlijke snelheidsverbetering ten opzichte van de voorganger. Uit de test van Geekbench blijkt nu dat de iPhone 15 Pro Max met iOS 18 en specifiek de Neural Processing Unit nog sneller kan zijn.

@lafaiel op X (voorheen Twitter) liet al zien dat de cijfers (wederom specifiek voor de Neural Processing Unit) verrassend hoog waren. Met iOS 17.5.1 behaalde de iPhone 15 Pro Max een Geekbench-score van 6249. Hetzelfde toestel dat is bijgewerkt naar iOS 18, behaalde een score van 7816 in dezelfde test. De cijfers worden nu bevestigd door de resultaten op de site van Geekbench.

Een betere optimalisatie

Scores en specificaties zijn meestal niet gemakkelijk te vertalen naar praktijkvoorbeelden. Al helemaal wanneer de scores alleen betrekking hebben op het onderdeel Machine Learning. Maar het laat nog steeds zien dat iOS 18 de neural engine-cores van de iPhone 15 Pro Max beter optimaliseert dan iOS 17 dat deed.

Dezelfde bron zegt verder dat de resultaten nog veel groter zullen zijn bij een aantal andere tests van Geekbench. Daar verbeterde de update naar iOS 18 één resultaat met maar liefst meer dan 1000 procent.

