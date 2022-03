Waarom een snellader niet slecht is voor je iPhone-accu (en Apple hieraan moet toegeven)

Snelladen is een handige functie van de huidige generatie Android-telefoons. Waarom heeft de iPhone nog geen snellader? Volgens sommige mensen is het gebruik van een snellader slecht voor je accu. Wij zochten uit of dit klopt.

De kracht van snelladen

Snelladers van 50, 80 of zelfs 120 Watt: in Androidland bestaan ze al jaren. Hierdoor laden de meeste high-end Android-telefoons razendsnel op. Neem bijvoorbeeld de Xiaomi 12 Pro. De accu van dit toestel is na slechts 17 minuten opladen al vol. De iPhone 13 Pro ondersteunt maximaal 20 Watt-snelladen en heeft hierdoor maar liefst twee uur nodig om volledig op te laden. Echt snel kun je dit dus niet noemen.

De meeste iPhone-gebruikers hangen hun toestellen de hele nacht aan de lader, zodat ze iedere ochtend wakker worden met een volle accu. Veel mensen met een Android-smartphone laden hun telefoons simpelweg even op tijdens het ontbijt. Zodra het bakje kwark leeg is, is de smartphone vol. Ideaal, als je het ons vraagt.

De snellaadfunctie komt al helemaal van pas als de accu het een keertje ‘s middags begeeft, omdat je bijvoorbeeld heel veel foto’s hebt gemaakt. Of wanneer je aan het reizen bent en je smartphone leeg is tijdens je tussenstop in Bankok. Waar iPhone-gebruikers een volle twee uur bij een stopcontact moeten zitten, wandelen veel Android-gebruikers na een half uurtje alweer vrolijk weg.

Als er zoveel voordelen kleven aan het gebruik van een snellader, waarom laadt de iPhone anno 2022 dan nog steeds zo ontzettend traag op? De meningen over het effect van snelladen op de levensduur van een smartphonebatterij lopen behoorlijk uiteen. Sommige mensen zijn er heilig van overtuigd dat de accucapaciteit rap keldert als je een snellader gebruikt. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Een snellader gebruiken hoeft helemaal niet slecht te zijn

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het gebruik van een snellader niet directe negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van een accu – zolang fabrikanten rekening houden met een aantal punten. Een smartphonebatterij is – heel simpel gezegd – opgebouwd uit drie onderdelen. De accu heeft een ‘positieve’ kant en een ‘negatieve’ kant. In het midden bevindt zich een vloeibare substantie. Via deze substantie bewegen lithium-ion-deeltjes van de negatieve naar de positieve kant. Dit levert energie op.

Zodra alle deeltjes zich aan de positieve kant bevinden, is je accu leeg. Opladen brengt de deeltjes weer naar de negatieve kant. Deze cyclus herhaalt zich iedere keer dat jij je accu oplaadt en weer laat leeglopen. Het belangrijkste is dat er zo weinig mogelijk hitte vrijkomt. Hitte is de allergrootste vijand van een smartphone-accu. Grote temperatuurverschillen kunnen er namelijk zorgen dat niet alle deeltjes nog van kant kunnen wisselen. Hierdoor gaat de levensduur van een batterij flink achteruit.

Fabrikanten van snelladende smartphones moeten het vrijkomen van hitte tijdens het opladen dus zoveel mogelijk beperken. Dat klinkt lastig, omdat snelladers grote hoeveelheden stroom in de accu pompen. Hier komt nu eenmaal meer hitte bij vrij. Toch is er een aantal slimme maniertjes om dit tegen te gaan – of in ieder geval te minimaliseren.

Accu in tweeën splitsen

Sommige fabrikanten kiezen ervoor om een grote accu als het ware door midden te hakken. Dit resulteert in twee kleinere accu’s. Als je vervolgens een snellader van 60 Watt gebruikt, wordt de stroom onderverdeeld tussen de twee batterijen. Iedere accu krijgt dan slechts 30 Watt aan stroom binnen. Een slimme manier om de hitte die vrijkomt te minimaliseren én te verspreiden, zonder de laadsnelheid te beperken.

De techniek heeft echter ook een klein nadeel: een lagere totale accucapaciteit. Dat komt omdat twee accu’s simpelweg meer ruimte innemen dan één accu. Wij vinden dat bij iPhoned geen enorm probleem, aangezien het opladen razendsnel gaat. Tien minuutjes aan de lader is alweer genoeg voor uren gebruik.

Grotere oplaadblokken

Ook kiezen veel fabrikanten voor snelladers met groter oplaadblokken. Hierdoor is er genoeg ruimte om het stroombeheer in het oplaadblok te laten plaatsvinden – en niet in de smartphone zelf. Het oplaadblok wordt hierdoor een stuk warmer, maar dat maakt niets uit.

Aan deze techniek zitten eigenlijk geen nadelen. Ja, het oplaadblok ziet er ietwat lomp en ouderwets uit, maar dat lijkt ons geen dealbreaker. Wil je meer uitleg over snelladen? Bekijk dan even onderstaande video van tech-YouTuber Marques Brownlee:

Dus Apple, kom maar op met die iPhone-snellader

Het wordt tijd dat Apple een snellader gaat maken voor de iPhone, dat lijkt ons wel duidelijk. De kleine nadelen wegen in onze ogen niet op tegen de voordelen – mits Apple het snelladen goed implementeert. De fabrikant uit Cupertino staat bekend om zijn oog voor detail, dus daar maken we ons niet druk om.

Wellicht krijgt de iPhone 14 (Pro) eindelijk ondersteuning voor een (écht snelle) snellader. 20 Watt is simpelweg te weinig – en hoewel we er prima mee kunnen leven, wordt het tijd voor de volgende stap. Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Download dan de iPhoned-app en schrijf je je even in voor onze nieuwsbrief. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

