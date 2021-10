Waarom je iPhone sloom is na het downloaden van iOS 15

Voelt jouw iPhone anders aan na het downloaden van iOS 15? Dat kan. In dit artikel leggen we uit welke invloed een nieuwe iOS-versie op je iPhone heeft. Ook staan we natuurlijk stil bij mogelijke oplossingen.

Waarom is mijn iPhone sloom na het downloaden van iOS 15?

Voordat het zover is, moet je het een en ander weten over updates in het algemeen. Apple brengt namelijk twee soorten updates voor de iPhone uit: tussentijdse- en versie-updates.

Zoals de naam doet vermoeden zijn tussentijdse updates betrekkelijk klein. Ze voegen hier en daar een functie toe, lossen een irritant probleem op en passen het uiterlijk van een app aan. Heel spannend is een tussentijdse iPhone-update echter niet.

Dat geldt niet voor een zogeheten versie-update. Gelijktijdig met de nieuwe iPhone brengt Apple jaarlijks een versie-update uit. Hierbij worden meerdere nieuwe functies geïntroduceerd, krijgen we nieuwe apps te zien en veranderen er (soms) fundamentele dingen in het besturingssysteem.

Waarom iOS 15 voor problemen zorgt

Sinds afgelopen week kun je iOS 15 downloaden, dé iPhone-update van 2021. Het is vrijwel ieder jaar zo dat mensen na het bijwerken merken dat hun toestel zich vreemd gedraagt. Je iPhone reageert bijvoorbeeld trager dan normaal, apps laden niet zo vloeiend als normaal gesproken en tijdens het typen van berichten merk je een kleine hapering.

Dat is dit jaar niet anders. Ook iOS 15 zorgt voor de nodige problemen, zo blijkt uit berichten op websites en sociale media. De grote vraag is daarom: hoe kan dit?

Het simpele antwoord is: omdat je iPhone nog bezig is met het uitvoeren van de update. Het ‘bijwerkscherm’ mag dan misschien afgesloten zijn, op de achtergrond is je toestel nog druk bezig. Losse apps worden bijvoorbeeld helemaal klaargemaakt voor iOS 15 en je belangrijke gegevens overgezet vanaf iOS 14.

Oplossingen

De oplossing is in de meeste gevallen gelukkig vrij simpel. Door je iPhone simpelweg een nachtje de tijd te geven zijn de meeste achtergrondprocessen in de ochtend afgerond. Vergeet je toestel hierbij niet aan de oplader te leggen, want het uitvoeren van een versie-update kost erg veel stroom.

Blijft je iPhone sloom aanvoelen, ook na een paar dagen? Dan is er mogelijk meer aan de hand. Probeer bijvoorbeeld je apps te updaten. Ontwikkelaars van programma’s moeten hun apps updaten wanneer Apple een nieuwe iOS-versie uitbrengt. Via de App Store kun je controleren of er updates voor jouw geïnstalleerde apps klaarstaan. Tik simpelweg op je Apple ID, scrol naar beneden en tik op ‘Bijwerken’.

Verder kan het nog weleens helpen om ‘Ververs op achtergrond’ uit te schakelen. Deze functie zorgt ervoor dat jouw veelgebruikte apps altijd up-to-date zijn, door op de achtergrond nieuwe informatie op te halen (zoals berichtjes). Ga naar de Instellingen-app, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Ververs op achtergrond’ om de functie uit te schakelen.

Meer over iOS 15

iOS 15 voegt allerlei nieuwe functies toe. Zo worden onder meer de Berichten-app en FaceTime in een nieuw jasje gestoken. Ook brengt Apple allerlei privacymaatregelen naar je iPhone, zodat je bijvoorbeeld je IP-adres kunt verbergen. In onderstaande video nemen we je mee langs alle nieuwe functies: