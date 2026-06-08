Apple werkt aan een compleet vernieuwde Siri voor de iPhone. Maar je moet daar misschien eerst een tijdje voor in de rij staan.

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Deze nieuwe iPhone-functie krijgt een wachtlijst (en dat is opvallend)

Apple gaat in iOS 27 waarschijnlijk Siri flink vernieuwen. Toch kan het gebeuren dat je de nieuwe functies van de chatbot niet meteen mag gebruiken, want Apple overweegt volgens geruchten een soort wachtlijst.

Siri wordt een echte chatbot

De vernieuwde Siri moet veel slimmer worden dan de assistent die nu op je iPhone staat. Je kunt er straks een stuk natuurlijker mee praten, net als bij ChatGPT. In plaats van telkens één losse vraag te stellen, kun je dus verder praten over hetzelfde onderwerp.

Daarnaast moet er een aparte app komen waarin je de gesprekken met de assistent kunt voeren. Die chats worden via iCloud gesynchroniseerd, zodat je bijvoorbeeld op je iPhone begint en later verder kunt gaan op een ander Apple-apparaat.

Je krijgt naar verluidt ook controle over hoe lang deze gesprekken bewaard blijven. Zo kun je instellen dat ze bijvoorbeeld na dertig dagen of een jaar automatisch verdwijnen. Je kunt de chats natuurlijk ook langer bewaren als je dat wilt.

Bèta met een wachtlijst

Toch krijgt niet iedereen direct toegang tot alle vernieuwingen. Volgens Apple-kenner Mark Gurman noemt Apple de nieuwe Siri nog steeds een ‘bèta’ en een ‘preview’.

Daarom zou Apple bij de komst van iOS 27 in september een soort wachtlijst gaan hanteren. Je moet je dan eerst aanmelden voordat bepaalde Siri-functies beschikbaar komen. Welke onderdelen achter die wachtlijst komen te zitten, is nog niet duidelijk.

Apple gebruikte eerder ook een wachtlijst bij de introductie van Apple Intelligence. Het bedrijf kan zo rustig meer gebruikers toelaten en problemen oplossen voordat iedereen toegang krijgt.

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Een wachtlijst is extra opvallend omdat de grote Siri-update al behoorlijk lang op zich laat wachten. Verschillende Apple Intelligence-functies die in 2024 werden aangekondigd, zijn meerdere keren uitgesteld. Helemaal ongebruikelijk is het niet dat Siri als bèta wordt bestempeld. Ook de oorspronkelijke versie van Siri droeg dat label nog behoorlijk na de introductie.

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

Apple onthult iOS 27 op maandag 8 juni om 19.00 uur tijdens WWDC 2026. De definitieve update komt naar verwachting in september. Wil je niets missen over de nieuwe release? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!