iPhone SE 2022 vs iPhone 13 (mini): de belangrijkste verschillen

Twijfel je tussen de nieuwe iPhone SE 2022 en de iPhone 13 (mini)? Er is een aantal belangrijke verschillen tussen de twee toestellen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022 vs iPhone 13 (mini

De iPhone SE 2022 en de iPhone 13 (mini) zijn op veel vlakken aan elkaar gewaagd. Beide toestellen hebben een razendsnelle A15-chip en 5G-internet. Ook zijn de telefoons van hetzelfde stevige glas en aluminium gebouwd. Er zijn echter redenen voor het grote prijsverschil tussen de toestellen. In deze iPhone SE 2022 vs iPhone 13 (mini)-vergelijking zetten we de twee smartphones voor je naast elkaar.

1. Ontwerp: oud en nieuw

Het ontwerp van de nieuwe iPhone SE is hetzelfde gebleven als het ontwerp van de iPhone SE 2020 – die hetzelfde design had als de iPhone 8. Dat betekent dat de smartphone een iconisch maar ouderwets uiterlijk heeft. Het toestel heeft een flink voorhoofd en een dikke kin met een ronde homeknop. De aluminium zijkanten van de iPhone SE zijn afgerond, waardoor het toestel prettig in de hand ligt. Met zijn 4,7 inch-scherm is de telefoon lekker compact, dun en licht.

iPhone SE 2022

De iPhone 13 (mini) heeft een moderner iPhone-ontwerp, dat we voor het eerst zagen bij de iPhone X in 2017. De smartphone heeft dunne, symmetrische schermranden en een notch voor de selficamera. Deze notch is kleiner geworden dan de notch van de iPhone 12 en oudere iPhones.

De aluminium zijkanten van de iPhone 13 (mini) zijn hoekig en plat. De smartphone voelt dan ook wat scherper en vierkanter aan ten opzichte van de iPhone SE. Het is een kwestie van smaak, maar wij vinden de rechte zijkanten van de 13 een stukje strakker ogen.

iPhone 13

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Camera’s: iPhone 13 wint met flinke voorsprong

De iPhone SE 2022 heeft een enkele 12 megapixel-lens aan op de achterkant. Of de technische specificaties zijn veranderd ten opzichte van zijn voorganger is niet helemaal duidelijk, maar Apple heeft wel degelijk softwarematige verbeteringen doorgevoerd. Zo maakt de camera gebruik van Smart HDR 4, waardoor de dynamische waarde hoog is. Dankzij Smart HDR 4 zijn zowel de lichte als de donkere delen van een foto duidelijk zichtbaar.

Apple heeft de iPhone 13 (mini) een aanzienlijk beter camerasysteem gegeven. Het toestel heeft twee verschillende lenzen. Dit zijn een 12 megapixel-hoofdlens en een 12 megapixel-groothoeklens. Beide camera’s laten veel meer licht binnen dan de camera van de iPhone SE. Hierdoor zijn foto’s bij weinig licht beter en kun je ook bij goede lichtomstandigheden meer scherpte, mooiere kleuren en betere details verwachten.

Daarnaast heeft de iPhone 13 (mini) een aantal camerafeatures die missen op de SE, zoals Filmmodus. Hiermee kun je de achtergrond mooi onscherp maken tijdens het maken van een video. De iPhone SE 2022 ondersteunt echter wel Fotografische stijlen, een functie die met de komst van de iPhone 13 het daglicht zag. Met Fotografische stijlen kunnen gebruikers bijvoorbeeld kiezen voor een hoger contrast of een warmere kleurtemperatuur in foto’s.

Lees ook: Fotografische stijlen op de iPhone 13: ontdek de nieuwe camera-functie!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Scherm: oled vs lcd

Het scherm van de iPhone SE 2022 is 4,7 inch groot (of moeten we klein zeggen?). Het is een lcd-scherm met een natuurgetrouwe kleurweergave. Omdat het toestel nog het ‘oude’ ontwerp heeft, heeft Apple geen hapje uit het scherm genomen in de vorm van de notch. Ook heeft het scherm nog een 9:16-beeldverhouding – dat was vroeger de standaard, maar zien we tegenwoordig nauwelijks bij smartphones.

De iPhone 13 (mini) heeft een helder oled-scherm, met prachtige kleuren en een hoog contrast. Omdat de pixels van een oled-scherm individueel aan en uit kunnen, is de tint zwart op het scherm écht zwart.

Beide smartphones hebben nog een verversingssnelheid van slechts 60Hz. Dat is wel echt jammer, aangezien veel goedkopere Android-smartphones al 90Hz- of 120Hz-schermen hebben. Hoe hoger het aantal Herz, hoe vloeiender het scherm oogt. De iPhone 13 Pro (Max) is de enige iPhone met een 120Hz-scherm.

4. Touch ID vs Face ID

Het ontgrendelen gaat bij de iPhone SE 2022 iets anders dan bij de iPhone 13 (mini). Beide toestellen kunnen biometrisch beveiligd worden. Bij de SE gaat dat met je vingerafdruk en bij de 13 met je gezicht. De iPhone SE heeft namelijk een Touch ID-vingerafdrukscanner in de homeknop. Hiermee kun je je telefoon ontgrendelen, betalen met Apple Pay en nog veel meer.

De iPhone 13 (mini) heeft Face ID. Dit is Apples gepatenteerde gezichtsherkenning, die werkt door middel van infraroodlicht en een zogenoemde ‘puntjesprojector’. Deze schijnt allerlei kleine lichtstraaltjes op je gezicht, die je met het blote oog niet ziet. Op basis hiervan herkent Face ID jouw gezicht en kan alleen jij jouw iPhone ontgrendelen.

Face ID en Touch ID werken allebei erg soepel en snel – het is dan ook vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Volgens Apple is Face ID echter wel een stukje veiliger. Vanaf de iOS 15.4-update werkt Face ID overigens ook als je een mondkapje draagt.

Lees ook: Face ID met mondkapje: iPhone unlocken zonder problemen (en zo stel je het in)

5. Prijs: iPhone SE is goedkoper

De iPhone SE 2022 is Apples goedkoopste iPhone. Je betaalt 529 euro voor het 64GB-model. Dit is behoorlijk weinig opslag, dus wij zouden zelf voor de 128GB-uitvoering gaan – deze kost 579 euro. De iPhone SE 2022 is goedkoper dan de iPhone 13, maar helaas een stukje duurder dan de iPhone SE 2020.

De 128GB-iPhone 13 mini is verkrijgbaar voor 809 euro en voor het 256GB-model betaal je 929 euro. Ook is er nog een 512GB-model voor 1159 euro. De reguliere iPhone 13 kost steeds 100 euro meer. Hiervoor krijg je enkel een groter scherm en een grotere accu – de overige specificaties zijn exact hetzelfde.

Apple iPhone 13 mini prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 32,- p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 738,- Los toestel

Apple iPhone 13 prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 41,- p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 803,- Los toestel

Meer artikelen zoals deze iPhone SE vs iPhone 13-vergelijking lezen? Houd de website goed in de gaten, dan mis je niets. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.